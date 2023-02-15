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Запад не смог собрать два батальона «Леопардов» для Украины

Министр обороны ФРГ Писториус: Украина получит меньше танков Leopard 2, чем было обещано
Танковый батальон ВСУ насчитывает 31 боевую машину; прежде Берлин говорил, что Киев получит технику для формирования двух батальонов, однако теперь министр обороны ФРГ предупредил, что некоторым танкам требуется ремонт
Борис Писториус&nbsp;на танке Leopard 2
Борис Писториус на танке Leopard 2 (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Западные союзники «изо всех сил» пытаются собрать два полных батальона танков Leopard 2 для отправки на Украину, однако, вероятно, Киев получит меньшее количество обещанных машин. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Bloomberg.

Германия и Португалия уже подготовили для отправки 17 танков в новой модификации. Еще 30 танков, но более старой версии, готова передать Польша, однако они в плохом состоянии и требуют ремонта, отметил Писториус. По его словам, эти «Леопарды» поступят на Украину только в конце апреля.

Первоначально Германия собиралась создать коалицию для отправки на Украину двух батальонов танков Leopard 2. Численность одного танкового батальона на Украине составляет 31 боевую машину. А власти Польши говорили о намерении стран НАТО направить Украине танки для нескольких бригад — в стандартной танковой бригаде вооруженных сил Украины насчитывается не менее 93 танков.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что в коалицию по поставкам Украине танков Leopard вошло восемь стран. Это Дания, Канада, Нидерланды, Германия, Испания, Польша, Норвегия и Португалия. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отмечал, что Киев рассчитывает получить до 140 танков западных моделей в ходе первых поставок от участников коалиции. Начать их применять планируется уже весной, говорил министр обороны Алексей Резников.

Обучение украинских военных началось 15 февраля в Нижней Саксонии, тренировки завершатся к концу марта для синхронизации с отправкой танков ВСУ.

Российское руководство критикует поставки военной помощи Украине. Как заявил президент Владимир Путин, Москве есть чем ответить на западные танки и «применением бронетехники дело не закончится». В российском МИДе увидели в получении ВСУ западных танков признаки эскалации конфликта.

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