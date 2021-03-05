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Суд обязал Навального выплатить бизнесмену Пригожину ₽500 тыс.

Юристы принадлежащей бизнесмену компании «Конкорд» подали иск к Навальному из-за поста в Twitter, в котором утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн руб. от Пригожина. Он счел слова Навального клеветой
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: ТАСС)

Люблинский суд Москвы частично удовлетворил иск бизнесмена Евгения Пригожина к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и деловой репутации. Об этом сообщает компания «Конкорд», которой владеет предприниматель. В пресс-службе суда подтвердили РБК эту информацию.

«По решению суда иск удовлетворен частично. Высказывания Навального, ставшие причиной иска, признаны порочащими, недостоверными и оскорбительными», — говорится в сообщении.

Суд постановил взыскать с Навального 500 тыс. руб. в пользу Пригожина в качестве компенсации морального вреда, а также госпошлину.

В пресс-службе компании добавили, что суд обязал Навального в течение десяти дней с момента вступления решения суда в силу удалить порочащие сведения и опубликовать опровержения на канале «Навальный Live» путем публикации резолютивной части решения.

РБК обратился за комментарием в офис адвоката Игоря Елисеева, который представляет интересы Пригожина, а также к адвокатам Навального.

Компания Пригожина сообщила о блокировке его страниц в Facebook и Twitter
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Фото:Kham / Reuters

В середине октября 2020 года в компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину, сообщили, что его юристы начали подавать иски о защите чести и достоинства к Навальному и сотрудникам основанного им Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иноагентом). Поводом для этого стали «публикации оскорбительных высказываний в адрес бизнесмена, содержащих клеветнические сведения».

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В компании уточнили, что, в частности, иск в отношении Навального связан с его постом в Twitter, в котором утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн руб. от Пригожина. Еще один иск был подан против юриста ФБК Любови Соболь из-за ее комментариев прессе. Она связывала Пригожина с комбинатом питания «Московский школьник», который поставляет еду для детей в учебные учреждения. В пресс-службе «Конкорда» ранее РБК опровергали информацию о связи Пригожина с «Московским школьником».

В октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Соболь, Навального и ФБК по 29,2 млн руб. (суммарно 86,7 млн руб.) из-за ролика, в котором говорилось, что компания «Московский школьник» поставляет в школы и детсады некачественные продукты питания.

Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила о новом иске от Пригожина
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Любовь Соболь


В августе 2020 года Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг Навального, Соболь и ФБК. Сумма переуступленного долга составила 87,6 млн руб. Бизнесмен отмечал, что «преследование» может быть прекращено только в случае смерти ответчика.

Позже Соболь сообщила, что судебные приставы взыскали со всех ее счетов более 34 млн руб. в пользу Пригожина и мэрии Москвы, в том числе 29 млн руб. по иску «Московского школьника». Взыскание было подтверждено на уровне Верховного суда России.

Пригожин с декабря 2016 года находится под санкциями США. В июле прошлого года американский Минфин включил в санкционный список трех российских физлиц, связанных с бизнесменом, и пять компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде. По данным ведомства, попавшие под санкции помогали Пригожину обходить ограничительные меры.

В Федеральном бюро расследований (ФБР) США заявляли, что Пригожин был причастен к делу о «вмешательстве в президентские выборы» 2016 года. По данным спецслужбы, вмешательство происходило с начала 2014 года до февраля 2018 года, когда группа россиян, куда также входил и Пригожин, предположительно пыталась оказать влияние на американцев для вмешательства в выборы 2016 года.

Компания Пригожина назвала его адрес и потребовала от ФБР награды
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В марте 2020 года суд округа Колумбия согласился с решением американского Минюста, попросившего снять обвинения с Concord Management and Consulting и ее «дочки» Concord Catering, которых Вашингтон заподозрил в финансировании вмешательства в выборы. Обвинения были сняты из-за того, что, по мнению прокурора, в ходе процесса могут быть раскрыты средства и методы, которые правоохранительные органы США используют в своей работе, а также их источники информации.

Неделю назад ФБР вновь опубликовало информацию о розыске российских граждан по делу о вмешательстве в выборы 2016 года. В список были включены 13 человек, в том числе Пригожин. Он, комментируя эту информацию, заявил, что американское общество «находится под неподъемным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет». «Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. <...> Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», — сказал предприниматель.

Авторы
Михаил Юшков, Елизавета Ламова
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