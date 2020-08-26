Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Теперь Навальный, Любовь Соболь и ФБК должны 88 млн руб. по делу о расследовании поставок питания комбинатом лично Пригожину. Пригожин заявляет, что прекратит преследование только в случае смерти политика

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете. Об этом сообщила пресс-служба связанной с Пригожиным компании «Конкорд».

Сумма переуступленного долга составляет 87,6 млн руб. «Конкорд» по поручению Пригожина выплатил эту сумму комбинату, после чего право требования этой суммы с Навального, Соболь и ФБК перешло к бизнесмену.

«Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона», — приводит слова Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Сейчас Навальный находится в коме, он госпитализирован в немецкую клинику «Шарите». Врачи клиники утверждают, что речь может идти о его отравлении токсином.

В случае Любови Соболь и ФБК Пригожин заявил, что его юристы ведут «работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства». «Надеюсь, вы помните, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию России оно имеет приоритет над международным», — завершил он.