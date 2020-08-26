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Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»

Теперь Навальный, Любовь Соболь и ФБК должны 88 млн руб. по делу о расследовании поставок питания комбинатом лично Пригожину. Пригожин заявляет, что прекратит преследование только в случае смерти политика
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Бизнесмен Евгений Пригожин выкупил у комбината питания «Московский школьник» долг оппозиционера Алексея Навального, его соратницы Любови Соболь и Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), который образовался в итоге судебного разбирательства по делу о клевете. Об этом сообщила пресс-служба связанной с Пригожиным компании «Конкорд».

Сумма переуступленного долга составляет 87,6 млн руб. «Конкорд» по поручению Пригожина выплатил эту сумму комбинату, после чего право требования этой суммы с Навального, Соболь и ФБК перешло к бизнесмену.

«Безусловно, если товарищ Навальный отдаст Богу душу, то лично я преследовать его на этом свете не намерен. Отложу это на неопределенный срок. А позже отыграюсь со всем удовольствием. Если же Навальный будет жить, то он должен ответить по всей строгости российского закона», — приводит слова Пригожина пресс-служба «Конкорда».

Сейчас Навальный находится в коме, он госпитализирован в немецкую клинику «Шарите». Врачи клиники утверждают, что речь может идти о его отравлении токсином.

В случае Любови Соболь и ФБК Пригожин заявил, что его юристы ведут «работу по принудительному взысканию долга в рамках российского законодательства». «Надеюсь, вы помните, что в соответствии с новыми поправками в Конституцию России оно имеет приоритет над международным», — завершил он.

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Любовь Соболь отказалась предоставлять РБК комментарий, не содержащий личных оскорблений в адрес Пригожина.

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РБК обратился за комментарием к комбинату «Московский школьник». В компании сообщили, что с прошлого года сменили название. «Мы в том году были «Московским школьником», теперь мы ООО «Вилмап», — уточнили в компании. В системе СПАРК «Интерфакса» ООО «Московский школьник» указано как действующее предприятие, что подтверждается данными из ЕГРЮЛ. ООО «Вилмап» зарегистрировано в ЕГРЮЛ с 2007 года, компания также занимается поставками питания.

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Навального, ФБК и Соболь по 29,2 млн руб. в октябре прошлого года. Поводом стал ролик, в котором бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова рассказывала о том, что комбинат поставляет в школы и детсады некачественные продукты питания. Одновременно ФБК в своем расследовании заявил, что комбинат принадлежит Пригожину. «Московский школьник» требовал в суде взыскать по 500 млн руб. с Навального, Соболь и ФБК в качестве компенсации вреда деловой репутации, однако суд ограничился меньшей суммой. Суд также обязал Навального удалить ролик и выпустить опровержение.

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Работники комбината &laquo;СП Конкорд&raquo;

Из-за решения суда политик в июле объявил о ликвидации ФБК, объяснив, что не видит смысла в перечислении такой суммы компании, которая, по его словам, связана с Пригожиным. «Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим», — писал политик.

Сам Пригожин связь с «Московским школьником» отрицает. Вместе с тем в 2017 году о связи «Московского школьника» со структурами Евгения Пригожина говорилось и в расследовании антикоррупционного центра «Яблоко». Так, «Московский школьник» входит в Ассоциацию предприятий социального питания в сфере образования и здравоохранения. Эту организацию возглавлял Дмитрий Тихонов, который одновременно являлся заместителем гендиректора «Конкорда». В 2016 году опрошенные участники рынка и бывшие сотрудники компании также говорили, что «Московский школьник» находится под контролем «Конкорда».

Авторы: Георгий Тадтаев, Майя Бобенко
Теги: Алексей Навальный, Евгений Пригожин, ФБК
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