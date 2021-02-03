Верховный суд одобрил взыскание ₽88 млн с ФБК и Навального с Соболь

Верховный суд России отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций, которые постановили взыскать с Фонда по борьбе с коррупцией (внесен Минюстом в список иностранных агентов), его основателя Алексея Навального и юриста Любови Соболь около 88 млн руб. в пользу комбината питания «Московский школьник». Ранее их долг перед предприятием, который образовался после судебного разбирательства, выкупил бизнесмен Евгений Пригожин. Информация о решении ВС размещена в картотеке арбитражных дел.

«Отказать некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», Навальному Алексею Анатольевичу, Соболь Любови Эдуардовне в передаче кассационной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», — указано в определении суда.

ФБК выпустил расследование про «Московский школьник» зимой 2019 года. В нем утверждалось, что комбинат поставляет некачественное питание в столичные школы и детские сады. Команда Навального также заявила, что предприятие связано с Пригожиным, владеющим комбинатом питания «Конкорд». Пригожин связь с «Московским школьником» отрицает.