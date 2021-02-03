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Верховный суд одобрил взыскание ₽88 млн с ФБК и Навального с Соболь

Верховный суд России отказался пересматривать решения нижестоящих инстанций, которые постановили взыскать с Фонда по борьбе с коррупцией (внесен Минюстом в список иностранных агентов), его основателя Алексея Навального и юриста Любови Соболь около 88 млн руб. в пользу комбината питания «Московский школьник». Ранее их долг перед предприятием, который образовался после судебного разбирательства, выкупил бизнесмен Евгений Пригожин. Информация о решении ВС размещена в картотеке арбитражных дел.

«Отказать некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», Навальному Алексею Анатольевичу, Соболь Любови Эдуардовне в передаче кассационной жалобы с делом для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации», — указано в определении суда.

Пригожин выкупил долг Навального и ФБК у «Московского школьника»
Общество
Евгений Пригожин

ФБК выпустил расследование про «Московский школьник» зимой 2019 года. В нем утверждалось, что комбинат поставляет некачественное питание в столичные школы и детские сады. Команда Навального также заявила, что предприятие связано с Пригожиным, владеющим комбинатом питания «Конкорд». Пригожин связь с «Московским школьником» отрицает.

«Московский школьник» после расследования ФБК подал иск к ФБК, Навальному и Соболь, потребовав взыскать с каждого по 500 млн руб. (всего 1,5 млрд руб.) в качестве компенсации вреда деловой репутации. Арбитражный суд Москвы ограничился меньшей суммой и в октябре 2019-го постановил взыскать с Навального, ФБК и Соболь по 29,2 млн руб. (всего около 88 млн руб.).

После этого Навальный в июле 2020-го объявил о ликвидации ФБК и сообщил, что будет создано другое юрлицо. Навальный добавил, что не видит смысла «пытаться собрать такую огромную сумму».

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Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Ответчики пытались обжаловать решение суда, однако неудачно. Верховный суд, отклоняя жалобу, указал, что ее доводы «направлены, по существу, на повторное исследование доказательств и установление новых обстоятельств дела, которые не были установлены нижестоящими судами, что не входит в полномочия кассационной инстанции Верховного Суда».

Пригожин выкупил долг ФБК в конце августа 2020-го. Теперь право требования этой суммы с Навального, Соболь и ФБК перешло к бизнесмену. 

новости ФБК Любовь Соболь Евгений Пригожин Верховный суд Алексей Навальный
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