Минюст США решил снять обвинения со связанных с Пригожиным компаний

Прокуроры опасались, что в ходе судебного процесса станут известны методы, которые используют в работе правоохранительные органы

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Минюст США попросил суд снять обвинения с двух российских компаний — Concord Management and Consulting и Concord Catering, которых власти обвиняли в финансировании вмешательства в президентские выборы в США в 2016 году, сообщает The New York Times.

Concord Management and Consulting была основана российским бизнесменом Евгением Пригожиным в 1995 году, Concord Catering — ее дочерняя структура.

Прокурор, как пишет газета, посчитал, что в ходе процесса могут быть раскрыты средства и методы, которые правоохранительные органы США используют в своей работе, а также источники информации. Прокуратура заявила, что разбирательство в отношении компаний, не находящихся на территории США, не послужит «ни интересам правосудия, ни национальной безопасности».

При этом прокуратура подчеркивала, что США продолжат работу по привлечению отдельных ответчиков к суду: в рамках процесса обвинения предъявлены 13 россиянам, в том числе Пригожину.