Компания Пригожина сообщила о блокировке его страниц в Facebook и Twitter
Facebook и Twitter заблокировали аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина, сообщила пресс-служба его компании «Конкорд».
В сообщении говорится, что страницы заблокированы «без объяснения причин». «Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности», — пояснили в пресс-службе.
К сообщению также прикреплены скриншоты уведомлений Twitter и Facebook о блокировке.
В «Конкорде» утверждают, что причиной стал комментарий Пригожина об отмене президентом США Джо Байденом запрета на службу в армии трансгендеров, который ввел его предшественник Дональд Трамп.
РБК направил запрос в Facebook и Twitter.