Компания Пригожина сообщила о блокировке его страниц в Facebook и Twitter

В пресс-службе «Конкорда» предположили, что причиной бана стал комментарий Пригожина об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров. Сам бизнесмен заявил о блокировке Госдепом «любых неугодных комментариев»

Фото: Kham / Reuters

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина, сообщила пресс-служба его компании «Конкорд».

В сообщении говорится, что страницы заблокированы «без объяснения причин». «Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности», — пояснили в пресс-службе.

К сообщению также прикреплены скриншоты уведомлений Twitter и Facebook о блокировке.

В «Конкорде» утверждают, что причиной стал комментарий Пригожина об отмене президентом США Джо Байденом запрета на службу в армии трансгендеров, который ввел его предшественник Дональд Трамп.

РБК направил запрос в Facebook и Twitter.