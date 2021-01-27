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Компания Пригожина сообщила о блокировке его страниц в Facebook и Twitter

В пресс-службе «Конкорда» предположили, что причиной бана стал комментарий Пригожина об отмене запрета на службу в армии США трансгендеров. Сам бизнесмен заявил о блокировке Госдепом «любых неугодных комментариев»
Фото: Kham / Reuters
Фото: Kham / Reuters

Facebook и Twitter заблокировали аккаунты бизнесмена Евгения Пригожина, сообщила пресс-служба его компании «Конкорд».

В сообщении говорится, что страницы заблокированы «без объяснения причин». «Как указано в справочном центре социальных сетей, решение о блокировке аккаунтов является окончательным, о причинах не сообщается из целей безопасности», — пояснили в пресс-службе.

К сообщению также прикреплены скриншоты уведомлений Twitter и Facebook о блокировке.

В «Конкорде» утверждают, что причиной стал комментарий Пригожина об отмене президентом США Джо Байденом запрета на службу в армии трансгендеров, который ввел его предшественник Дональд Трамп.

РБК направил запрос в Facebook и Twitter.

Facebook на сутки заблокировал аккаунт Рогозина
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Дмитрий Рогозин

Байден подписал указ об отмене запрета на службу трансгендеров в армии в понедельник. В Белом доме заявили, что гендерная идентичность не должна быть препятствием для прохождения военной службы и что сила Америки «заключается в ее разнообразии».

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В воскресенье стало известно, что Facebook на сутки заблокировал аккаунт гендиректора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина. Соцсеть скрыла его публикацию, в которой он прокомментировал сообщение экс-посла США Майка Макфола на тему демократии в России, в том числе о протестах в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

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Дональд Трамп

«Мой аккаунт забанили на сутки, потому что мой пост якобы нарушает нормы сообщества. Саму публикацию скрыли. Вот вам и вся «свобода слова» на американский манер», — прокомментировал Рогозин. Он также пообещал более активно писать в Telegram после бана.

В скрытой соцсетью публикации гендиректор «Роскосмоса» написал, что «американцы окончательно охамели», и призвал не вмешиваться во внутренние дела другого государства.

Автор
Мария Лисицына
Евгений Пригожин Facebook Twitter блокировка страницы
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