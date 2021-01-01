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Политика ,  
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Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила о новом иске от Пригожина

Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом Соболь сообщила в своем Telegram-канале.

«Так называемый повар Путина хочет взыскать с меня через суд еще 5 млн руб.!» — написала Соболь. Она также выложила фотографию иска.

Как говорится в тексте, обращение в суд связано с постом Соболь в Twitter, в котором она написала: «Когда воруешь из бюджета миллиардами, но хочется урвать еще немного денег?». Этой фразой юрист сопроводила новость о требовании Пригожина взыскать у нее и оппозиционера Алексея Навального по 5 млн руб.

Указанная в твите информация является недостоверной, порочит честь и достоинство истца, отмечается в документе, который опубликовала Соболь. Пригожин оценил причиненный моральный вред в 5 млн руб.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Симоновского суда Москвы и в пресс-службу компании Пригожина «Конкорд».

В середине октября компания Пригожина «Конкорд» сообщила, что бизнесмен подал иски к Соболь и Навальному по 5 млн руб. каждый. Иск к Соболь был подан из-за ее комментариев прессе. Она заявила, что Пригожин связан с комбинатом питания «Московский школьник», который поставляет еду для детей в учебные учреждения.

Иск в отношении Навального связан с его постом в Twitter, в котором утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн руб. от Пригожина.

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Пригожин подал иски к Навальному и Соболь по 5 млн руб.
Общество
Евгений Пригожин

В октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Соболь, Навального и основанного им Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по 29,2 млн руб. (суммарно 86,7 млн руб.) из-за ролика, в котором говорилось, что компания «Московский школьник» поставляет в школы и детсады некачественные продукты питания. В ФБК утверждали, что комбинат принадлежит Пригожину. Сам бизнесмен это отрицал.

Тем не менее в августе Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг Навального, Соболь и ФБК. Сумма переуступленного долга составила 87,6 млн руб. Бизнесмен отмечал, что «преследование» может быть прекращено только в случае смерти ответчика.

Позже Соболь сообщила, что судебные приставы взыскали со всех ее счетов более 34 млн руб. в пользу Пригожина и мэрии Москвы, в том числе 29 млн руб. по иску «Московского школьника».

Любовь Соболь Евгений Пригожин суд новости
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