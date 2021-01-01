Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила о новом иске от Пригожина

Любовь Соболь (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Российский бизнесмен Евгений Пригожин подал иск к юристу Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Об этом Соболь сообщила в своем Telegram-канале.

«Так называемый повар Путина хочет взыскать с меня через суд еще 5 млн руб.!» — написала Соболь. Она также выложила фотографию иска.

Как говорится в тексте, обращение в суд связано с постом Соболь в Twitter, в котором она написала: «Когда воруешь из бюджета миллиардами, но хочется урвать еще немного денег?». Этой фразой юрист сопроводила новость о требовании Пригожина взыскать у нее и оппозиционера Алексея Навального по 5 млн руб.

Указанная в твите информация является недостоверной, порочит честь и достоинство истца, отмечается в документе, который опубликовала Соболь. Пригожин оценил причиненный моральный вред в 5 млн руб.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу Симоновского суда Москвы и в пресс-службу компании Пригожина «Конкорд».