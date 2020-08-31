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Соболь заявила о взыскании ₽34 млн в пользу Пригожина и властей Москвы

Любовь Соболь
Любовь Соболь (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Судебные приставы взыскали со всех счетов юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь более 34 млн руб. в пользу бизнесмена Евгения Пригожина и мэрии Москвы. Об этом она сообщила в Twitter.

Юрист опубликовала скриншот своего счета, на котором видно, что баланс составляет минус 34 млн руб.

В разговоре с РБК она отметила, что с нее взыскали «больше, чем нужно». По ее словам, если обратиться к сайту Федеральной службы судебных приставов, то там можно увидеть, что задолженность юриста ФБК составляет 33 млн 800 тыс. руб. по искам, которые подавали структуры мэрии Москвы за прошлогодние акции протеста. Также в эту сумму входят 29 млн руб. по иску «Московского школьника».

«Эта сумма ушла в минус, потому что у меня на счетах никогда не было таких денег», — отметила Соболь.

Она уточнила, что оба решения суда находятся в процессе обжалования, и добавила, что собирается в случае необходимости дойти до ЕСПЧ.

На сайте ФССП есть информация о непогашенной задолженности Соболь по взысканию в пользу физических и юридических лиц на сумму 28 536 270 руб. и на сумму 651 885 руб. Помимо этого, у нее есть непогашенные задолженности за материальный ущерб по ГК России на сумму 2 606 117 руб.

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Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Любови Соболь, а также с оппозиционера Алексея Навального и ФБК по 29,2 млн руб. в октябре 2019 года из-за ролика, в котором бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова рассказывала о том, что комбинат поставляет в школы и детсады некачественные продукты питания. Также ФБК в своем расследовании сообщил, что комбинат принадлежит Пригожину. Сам бизнесмен связь с «Московским школьником» отрицает.

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Тем не менее, 26 августа этого года Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг Навального, Соболь и ФБК. Сумма переуступленного долга составила 87,6 млн руб. Бизнесмен сообщил, что его юристы ведут работу по принудительному взысканию долга с Соболь и ФБК. Истец также отметил, что «преследование» может быть прекращено только в случае смерти ответчика.

Сейчас Алексей Навальный находится в коме. Его госпитализировали в немецкую клинику «Шарите». По мнению врачей, Навального могли отравить токсином.

Теги: Любовь Соболь, взыскание, мэрия Москвы, Евгений Пригожин
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