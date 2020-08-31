Соболь заявила о взыскании ₽34 млн в пользу Пригожина и властей Москвы

Любовь Соболь (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Судебные приставы взыскали со всех счетов юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь более 34 млн руб. в пользу бизнесмена Евгения Пригожина и мэрии Москвы. Об этом она сообщила в Twitter.

Юрист опубликовала скриншот своего счета, на котором видно, что баланс составляет минус 34 млн руб.

В разговоре с РБК она отметила, что с нее взыскали «больше, чем нужно». По ее словам, если обратиться к сайту Федеральной службы судебных приставов, то там можно увидеть, что задолженность юриста ФБК составляет 33 млн 800 тыс. руб. по искам, которые подавали структуры мэрии Москвы за прошлогодние акции протеста. Также в эту сумму входят 29 млн руб. по иску «Московского школьника».

«Эта сумма ушла в минус, потому что у меня на счетах никогда не было таких денег», — отметила Соболь.