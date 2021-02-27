Компания Пригожина назвала его адрес и потребовала от ФБР награды

Пресс-служба принадлежащей Евгению Пригожину компании «Конкорд» назвала адрес, по которому можно найти предпринимателя. Это произошло после того, как Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало информацию о его розыске по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года. Заявление пресс-службы «Конкорда» размещено в соцсети «ВКонтакте».

Ранее ФБР предложило вознаграждение в размере до $250 тыс за сведения, которые приведут к аресту Пригожина. В пресс-службе «Конкорда» на это ответили, что готовы «поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб».

«Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам $250 тыс. за предоставленные сведения», — сообщила пресс-служба компании.

Ранее ФБР снова опубликовало информацию о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года. В список вошли 13 человек, в том числе Пригожин.