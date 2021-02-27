Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 27 февраля
USD ЦБ: 74,44 (+0,96) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Курс евро на 27 февраля
EUR ЦБ: 90,37 (+0,87) Инвестиции, 26 фев, 13:39
Компания Пригожина назвала его адрес и потребовала от ФБР награды Политика, 01:50 США сочли саудовского наследного принца причастным к убийству журналиста Политика, 01:02 США пообещали сведения о новых санкциях против России в ближайшие недели Политика, 00:50 Мужчина поджег себя у телецентра «Останкино» Общество, 00:32 Уоррен Баффетт привился от коронавируса Общество, 00:27 В Ярославле задержали сотрудников ФСИН после видео с пытками заключенных Общество, 00:06 Добро пожаловать отсюда: как менеджеры и эйчары вредят подбору персонала Pro, 00:00 Эксперты назвали три общих интереса у США и России на Ближнем Востоке Политика, 00:00 В США раскрыли детали авиаудара по Сирии Политика, 26 фев, 23:55 «Роспечать» объяснила отказ от киосков Бизнес, 26 фев, 23:31 Украина ввела санкции против экс-главы МВД и еще девяти бывших силовиков Политика, 26 фев, 23:22 Боец Вагаев победил в бою за титул чемпиона ACA Спорт, 26 фев, 23:15 Зеленский поблагодарил Байдена за слова о Крыме Политика, 26 фев, 23:11 Хирамагомедов победил Кичигина на турнире ACA в Москве Спорт, 26 фев, 23:10
Политика ,  
0 

Компания Пригожина назвала его адрес и потребовала от ФБР награды

Пресс-служба принадлежащей Евгению Пригожину компании «Конкорд» назвала адрес, по которому можно найти предпринимателя. Это произошло после того, как Федеральное бюро расследований (ФБР) США опубликовало информацию о его розыске по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года. Заявление пресс-службы «Конкорда» размещено в соцсети «ВКонтакте».

Ранее ФБР предложило вознаграждение в размере до $250 тыс за сведения, которые приведут к аресту Пригожина. В пресс-службе «Конкорда» на это ответили, что готовы «поделиться достоверной информацией и удовлетворить любопытство представителей иностранных спецслужб».

«Евгения Викторовича Пригожина можно найти по адресу: город Санкт-Петербург, набережная Лейтенанта Шмидта, дом 7. Просим заплатить нам $250 тыс. за предоставленные сведения», — сообщила пресс-служба компании.

Пригожин заявил о «ковбойских временах» из-за розыска ФБР
Политика
Евгений Пригожин

Ранее ФБР снова опубликовало информацию о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года. В список вошли 13 человек, в том числе Пригожин.

В ведомстве полагают, что с начала 2014 года до февраля 2018 года группа россиян пыталась оказать влияние на американцев для вмешательства в президентские выборы в США. Федеральный окружной суд округа Колумбия в феврале 2018 года выдал ордера на арест этих людей, после того как им было вынесено обвинение, отметили в ФБР.

Пригожин с декабря 2016 года находится под санкциями США. В июле прошлого года американский Минфин включил в санкционный список трех российских физлиц, связанных с бизнесменом, и пять компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде. В ведомстве считают, что попавшие под санкции помогали Пригожину обходить ограничительные меры.

Евгений Пригожин Конкорд ФБР
Материалы по теме
Пригожин заявил о «ковбойских временах» из-за розыска ФБР
Политика
Компания Пригожина сообщила о блокировке его страниц в Facebook и Twitter
Политика
Юрист ФБК Любовь Соболь сообщила о новом иске от Пригожина
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter