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Навальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»
По словам основателя Фонда борьбы с коррупцией, деньги взысканы в пользу компании «Московский школьник»
Алексей Навальный (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также основателя ФБК Алексея Навального и Любови Соболь 88 млн руб. Об этом сообщил сам Навальный на своей странице в Twitter.

Политик связывает подавшую иск компанию с бизнесменом Евгением Пригожиным. Ранее в пресс-службе «Конкорда» опровергали РБК информацию о связи Евгения Пригожина с «Московским школьником». ООО «Комбинат питания «Конкорд» было привлечено к рассмотрению иска против Навального, Соболь и ФБК в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

По словам пресс-секретаря ФБК и Навального, с каждого из ответчиков взыскано по 29 млн руб.

О подаче иска против ФБК Навальный сообщил в апреле. Позднее он уточнил, что общая сумма иска составляет 1,5 млрд руб. — по 500 млн руб. с каждого из ответчиков.

Любовь Соболь тогда же опубликовала на своей странице в сети Facebook копию иска, податель которого добивался признания не соответствующими действительности изложенных в статье «Чудовищно. Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы» и видеоролике «Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы» сведений.

Ранее иски к «Московскому школьнику» подавали столичное управление Роспотребнадзора, а также школы №1210 и 1554 Москвы. Однако позднее дело по иску управления Роспотребнадзора было прекращено в связи с отказом истца от заявленных требований, в удовлетворении требований школы №1210 суд отказал, а иск школы №1554 удовлетворил частично, взыскав с «Московского школьника» штраф в размере 76,65 тыс. руб.

 

Автор: Евгений Калюков
Теги: Алексей Навальный
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