Навальный сообщил о взыскании ₽88 млн в пользу «Московского школьника»

По словам основателя Фонда борьбы с коррупцией, деньги взысканы в пользу компании «Московский школьник»

Алексей Навальный (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Арбитражный суд Москвы принял решение о взыскании с Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), а также основателя ФБК Алексея Навального и Любови Соболь 88 млн руб. Об этом сообщил сам Навальный на своей странице в Twitter.

Политик связывает подавшую иск компанию с бизнесменом Евгением Пригожиным. Ранее в пресс-службе «Конкорда» опровергали РБК информацию о связи Евгения Пригожина с «Московским школьником». ООО «Комбинат питания «Конкорд» было привлечено к рассмотрению иска против Навального, Соболь и ФБК в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований.

По словам пресс-секретаря ФБК и Навального, с каждого из ответчиков взыскано по 29 млн руб.

О подаче иска против ФБК Навальный сообщил в апреле. Позднее он уточнил, что общая сумма иска составляет 1,5 млрд руб. — по 500 млн руб. с каждого из ответчиков.

Любовь Соболь тогда же опубликовала на своей странице в сети Facebook копию иска, податель которого добивался признания не соответствующими действительности изложенных в статье «Чудовищно. Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы» и видеоролике «Чем кормят детей в детских садах и школах Москвы» сведений.