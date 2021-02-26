Пригожин заявил о «ковбойских временах» из-за розыска ФБР

Так бизнесмен отреагировал на повторное объявление ФБР о розыске 13 россиян, в том числе Пригожина, которых подозревают во вмешательстве в политику США

Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США снова опубликовало информацию о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года. Фотографии размещены в Twitter ФБР вашингтонского офиса. В список включены 13 человек, в том числе Евгений Пригожин. Он в ответ на повторное объявление о розыске заявил, что это «шоу, как в старые ковбойские времена».

«ФБР разыскивает этих людей за их предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США», — говорится в объявлении о розыске.

По данным ФБР, вмешательство происходило с начала 2014 года до февраля 2018 года, когда группа россиян, предположительно, пыталась оказать влияние на американцев для вмешательства в президентские выборы 2016 года. «Федеральный окружной суд округа Колумбия, США, 16 февраля 2018 года выдал федеральные ордера на арест этих людей, после того как им было вынесено обвинение», — указали в ФБР.

Как заявил Пригожин, американское общество «находится под неподъемным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет». «Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. Российская угроза — основная идея в операции «Охота на ведьм», которая проходит повсеместно в США... Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», — приводит слова Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».