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Пригожин заявил о «ковбойских временах» из-за розыска ФБР

Так бизнесмен отреагировал на повторное объявление ФБР о розыске 13 россиян, в том числе Пригожина, которых подозревают во вмешательстве в политику США
Евгений Пригожин
Евгений Пригожин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Федеральное бюро расследований (ФБР) США снова опубликовало информацию о розыске российских граждан по делу о «вмешательстве в выборы» 2016 года. Фотографии размещены в Twitter ФБР вашингтонского офиса. В список включены 13 человек, в том числе Евгений Пригожин. Он в ответ на повторное объявление о розыске заявил, что это «шоу, как в старые ковбойские времена».

«ФБР разыскивает этих людей за их предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США, путем подрыва, воспрепятствования и нарушения законной деятельности Федеральной избирательной комиссии, Министерства юстиции США и Государственного департамента США», — говорится в объявлении о розыске.

По данным ФБР, вмешательство происходило с начала 2014 года до февраля 2018 года, когда группа россиян, предположительно, пыталась оказать влияние на американцев для вмешательства в президентские выборы 2016 года. «Федеральный окружной суд округа Колумбия, США, 16 февраля 2018 года выдал федеральные ордера на арест этих людей, после того как им было вынесено обвинение», — указали в ФБР.

Как заявил Пригожин, американское общество «находится под неподъемным грузом проблем: олигархи и политики разворовывают бюджет». «Для прикрытия колоссального разрыва между глубинным государством и народом нужна страшилка. Такой страшилкой является Россия. Российская угроза — основная идея в операции «Охота на ведьм», которая проходит повсеместно в США... Поэтому господа из ФБР вынуждены притвориться овцами и, чтобы не получить по башке, устраивают шоу с розыском, как в старые ковбойские времена», — приводит слова Пригожина пресс-служба принадлежащей ему компании «Конкорд» в соцсети «ВКонтакте».

Компания Пригожина сообщила о блокировке его страниц в Facebook и Twitter
Политика
Фото:Kham / Reuters

В пресс-службе напомнили, что в августе прошлого года Интерпол прекратил международное преследование бизнесмена и компании Concord Management and Consulting. «Интерпол пришел к выводу, что указанное уголовное дело носит политический характер и что требование Министерства юстиции США о включении Пригожина Евгения Викторовича в базу данных Интерпола не соответствует правилам Интерпола», — заявили в пресс-службе.

В марте прошлого года суд округа Колумбия согласился с решением Минюста США, который просил снять обвинения с Concord Management and Consulting и ее дочерней структуры Concord Catering — Вашингтон заподозрил их в финансировании вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Обвинения были сняты из-за того, что, по мнению прокурора, в ходе процесса могут быть раскрыты средства и методы, которые правоохранительные органы США используют в своей работе, а также их источники информации.

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Бизнесмен тогда заявил, что американские власти «побоялись огласки и справедливого судебного разбирательства» и действия Вашингтона подтверждают несостоятельность обвинений США.

Пригожин с декабря 2016 года находится под санкциями США. В июле прошлого года американский Минфин включил в санкционный список трех российских физлиц, связанных с бизнесменом, и пять компаний, расположенных в Судане, Гонконге и Таиланде. По данным ведомства, попавшие под санкции помогали Пригожину обходить ограничительные меры.

Автор
Анастасия Батманова
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