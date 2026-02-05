Лавров заявил о вытеснении российских компаний из Венесуэлы

После свержения Мадуро российские компании вытесняют из Венесуэлы, заявил Лавров. Временные власти республики пообещали преференциальный доступ к добыче для США, говорили ранее в Госдепе

Сергей Лавров (Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press)

Российские компании вытесняют из Венесуэлы после свержения экс-лидера страны Николаса Мадуро, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью RT.

«Вот сейчас, вслед за Венесуэлой и тем, что там происходит, нас откровенно пытаются, наши компании, пытаются из Венесуэлы убрать», — сказал Лавров.

По его словам, США продолжают вводить ограничения в отношении Москвы. В частности, через несколько месяцев после переговоров в Анкоридже под санкции попали ЛУКОЙЛ и «Роснефть». Кроме того, тарифы грозят тем странам, которые покупают российские энергоносители, сказал Лавров. «Всем говорят, что российскую нефть и российский газ заменят на американскую нефть и американский сжиженный природный газ», — заявил он.

Госкомпания «Росзарубежнефть», которая управляет российскими активами в Венесуэле, после смены власти в республике в январе заявила, что продолжит выполнять принятые обязательства.

Весной прошлого года Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве. В республике действуют пять совместных с Россией предприятий, сообщал в октябре посол Венесуэлы в России Хесус Рафаэль Саласар. Государства активно сотрудничают в области добычи и сбыта нефти, пояснил он. Тогда же Bloomberg рассказал, что Россия обогнала США по поставкам нафты Венесуэле.

В ночь на 3 января 2026-го американские военные задержали Мадуро вместе с его супругой и вывезли их из страны. В Нью-Йорке свергнутому лидеру Венесуэлы предъявили обвинения в «наркотерроризме».

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон будет управлять Венесуэлой, пока в стране не произойдет переход власти. В команду по управлению Венесуэлой вошли Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет. Позже американский лидер анонсировал, что временные власти Венесуэлы передадут США до 50 млн барр. нефти.

После этого госсекретарь Марко Рубио отмечал, что временный лидер Венесуэлы Делси Родригес пообещала открыть энергетический сектор страны для американских компаний, предоставить преференциальный доступ к добыче и использовать деньги от продажи нефти для покупки американских товаров.