Политика
0

Bloomberg рассказал, как Россия обогнала США по поставкам нафты Венесуэле

Bloomberg: Россия обогнала США и стала основным поставщиком нафты в Венесуэлу
Венесуэла отказалась от поставок нафты из США и переключилась на Россию. Москва с марта по октябрь отправила в страну более 7 млн баррелей этого нефтепродукта, показали данные Kpler
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Соединенные Штаты перестали быть основным поставщиком нафты — продукта переработки нефти, который используется в нефтехимической промышленности, их место заняла Россия, пишет Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Поставки из США прекратились после того как Вашингтон ужесточил санкции против венесуэльского нефтяного сектора и отозвал лицензию на работу в Венесуэле у американской энергокомпании Chevron (в июле WSJ писала, что компании разрешили возобновить добычу нефти в этой стране) — почти эксклюзивного поставщика нафты в южноамериканскую страну.

По данным Kpler, с марта по октябрь нынешнего года из России в Венесуэлу поступило более 7 млн баррелей нафты. В августе и сентябре поставки достигали около 49–69 тыс. баррелей в сутки.

Нафта позволяет Венесуэле поддерживать экспорт нефти, прежде всего в Китай — это один из главных покупателей. Как пишет Bloomberg, более половины из добываемых страной 1,1 млн баррелей нефти в день приходится на месторождения тяжелой нефти, и без разбавителей ее экспорт невозможен.

NYT узнала о предложении Мадуро передать США природные ресурсы Венесуэлы
Политика
Фото:JBula_62 / Shutterstock

Попытки компенсировать выпавшие объемы поставками из Китая или Ирана большого успеха не имели, поэтому российская нафта оказалась оптимальным вариантом — по качеству и стоимости, отмечает агентство.

В мае 2025 года Россия и Венесуэла подписали договор о стратегическом партнерстве. В нем говорится, что стороны сотрудничают в энергетической сфере по таким направлениям, как разведка и разработка новых месторождений нефти и природного газа, повышение отдачи месторождений, снижение их нагрузки на окружающую среду, а также «расширение нефтеторговых операций на взаимовыгодной основе».

Reuters ранее сообщил, что в сентябре поставки российских нефтепродуктов на экспорт снизились на 17,1% по сравнению с августом. Сильнее снизился вывоз нефтепродуктов из портов Черного и Азовского морей.

Авторы
Теги
Дарья Лебедева
Венесуэла США нефтепродукты Китай
