Трамп заявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой

Пит Хегсет и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США готовы управлять Венесуэлой, пока не смогут обеспечить «юридически правильную смену власти», заявил на пресс-конференции по ситуации в этой латиноамериканской стране президент США Дональд Трамп.

«Мы собираемся управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Мы не хотим участвовать в ситуации, когда кто-то другой вмешается и в итоге столкнется с той же проблемой», — сказал Трамп.

По словам Трампа, власти США «собираются заставить очень крупные нефтяные компании... инвестировать миллиарды долларов в восстановление нефтяной инфраструктуры [Венесуэлы], и начать зарабатывать деньги для страны».

Партнерство между США и Венесуэлой, по словам президента США, сделает венесуэльцев «богатыми, независимыми и безопасными»

Материал дополняется.