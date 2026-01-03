Трамп заявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой
США готовы управлять Венесуэлой, пока не смогут обеспечить «юридически правильную смену власти», заявил на пресс-конференции по ситуации в этой латиноамериканской стране президент США Дональд Трамп.
«Мы собираемся управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Мы не хотим участвовать в ситуации, когда кто-то другой вмешается и в итоге столкнется с той же проблемой», — сказал Трамп.
По словам Трампа, власти США «собираются заставить очень крупные нефтяные компании... инвестировать миллиарды долларов в восстановление нефтяной инфраструктуры [Венесуэлы], и начать зарабатывать деньги для страны».
Партнерство между США и Венесуэлой, по словам президента США, сделает венесуэльцев «богатыми, независимыми и безопасными»
Материал дополняется.
