Политика⁠,
0

Трамп заявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой

Пит Хегсет и Дональд Трамп
Пит Хегсет и Дональд Трамп (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США готовы управлять Венесуэлой, пока не смогут обеспечить «юридически правильную смену власти», заявил на пресс-конференции по ситуации в этой латиноамериканской стране президент США Дональд Трамп.

«Мы собираемся управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и разумный переход власти. Мы не хотим участвовать в ситуации, когда кто-то другой вмешается и в итоге столкнется с той же проблемой», — сказал Трамп.

По словам Трампа, власти США «собираются заставить очень крупные нефтяные компании... инвестировать миллиарды долларов в восстановление нефтяной инфраструктуры [Венесуэлы], и начать зарабатывать деньги для страны».

Партнерство между США и Венесуэлой, по словам президента США, сделает венесуэльцев «богатыми, независимыми и безопасными»

Материал дополняется.

Чем известна лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо 20:12
Трамп заявил, что Мадуро больше не президент Венесуэлы Политика, 20:07
Собянин сообщил о сбитых беспилотниках, летевших на Москву Политика, 19:55
Трамп заявил, что США возьмут на себя управление Венесуэлой Политика, 19:47
Трамп назвал действия США в Венесуэле «чрезвычайной военной операцией» Политика, 19:45
Чем известен Николас Мадуро: главные факты из биографии 19:44
Пресс-конференция Дональда Трампа по ситуации в Венесуэле. Трансляция Политика, 19:39
NYT назвала возможного преемника Мадуро на посту президента Венесуэлы Политика, 19:30
Трамп показал первую фотографию Мадуро после задержания Политика, 19:28
Дональд Трамп объявил о захвате Мадуро. Эфир телеканала РБК Политика, 19:01
NYT рассказала об агенте ЦРУ в правительстве Венесуэлы Политика, 18:59
МИД Франции осудил военную операцию США в Венесуэле Политика, 18:44