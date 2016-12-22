Генпрокурор Украины анонсировал новые санкции против россиян

В администрации Порошенко изучат списки российских юридических и физических лиц, против которых генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил ввести новые санкции. Окончательное решение будет принято на заседании СНБО

Юрий Луценко (Фото: Павел Паламарчук / РИА Новости)

Администрация президента Украины запросила списки физических и юридических лиц из России, против которых предлагается ввести санкции. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на брифинге в Одессе, передает «Интерфакс-Украина».

«В ближайшее время состоится ряд совещаний, которые завершатся решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Надеюсь, что президент [Украины Петр Порошенко] меня поддержит [в вопросе введения санкций против россиян]», — сказал Луценко.

Накануне украинский генпрокурор в интервью телеканалу ICTV рассказал о необходимости ввести санкции против ряда физлиц и юрлиц из России. «По моему мнению, эта блокировка должна продлиться до деоккупации нашей страны», — подчеркнул Луценко. Тогда же он направил письмо с соответствующим предложением Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову.

Генпрокурор рассказал, что в ряде сфер на Украине российские физлица и юрлица «имеют монополию». «Уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране, на которую они напали без объявления войны», — сказал Луценко.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 1 ноября подписал постановление о введении санкций против украинских юрлиц и физлиц. В черные списки попали металлургические, химические, агропромышленные, фармацевтические, энергетические компании и предприятия, а также банки и производитель искусственных зубов «Стома». Под ограничения также попали крупнейшие украинские компании, подконтрольные бизнесменам Ринату Ахметову и Игорю Коломойскому.

Российские власти заявили, что снимут санкции только после того, как Киев отменит свои ограничения против Москвы, в последний раз они были расширены в конце мая. Тогда под санкции попали совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин и другие. В октябре Киев присоединился к сентябрьскому продлению санкций против России со стороны Совета Европы. В Кремле подчеркивали, что инициатором введения ограничений была Украина, а ответ Москвы стал вынужденной мерой.