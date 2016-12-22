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Кто из богатейших украинцев попал в санкционный список России
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Кто из богатейших украинцев попал в санкционный список России
Бизнес, 13:42
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Кто из богатейших украинцев попал в санкционный список России
Россия 1 ноября ввела ответные санкции против Украины. Ограничения, предусматривающие замораживание денежных вкладов, ценных бумаг и имущества, а также запрет на вывод капиталов из России, коснулись 68 юридических и 322 физических лиц, в том числе богатейших людей страны
Константин Жеваго
Фото: Владимир Синдеев / ТАСС

Состояние в мировом рейтинге Forbes: $1,6 млрд (1477-е место)

Возглавляет группу «Финансы и кредит», которая включает предприятия в сфере металлургии, разработок железной и ферромарганцевой руды, машиностроения, транспорта, фармацевтики, судостроения, энергетики, страхования, пищевой промышленности. В 2015 году Национальный банк Украины признал банк Жеваго «Финансы и кредит» неплатежеспособным.

Жеваго — почетный президент ФК «Ворскла», народный депутат. До присоединения Крыма к России в 2014 году ему принадлежал судостроительный завод в Керчи «Залив»

Юрий Косюк
Фото: Иван Коваленко / «Коммерсантъ»

Состояние в мировом рейтинге Forbes: $1,5 млрд (1561-е место)

Владелец и председатель совета директоров группы компаний «Мироновский хлебопродукт», которая занимается выпуском охлажденного куриного мяса. В июле—сентябре ею было продано 160,78 тыс. т курятины, что на 19,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Продукция компании выходит под брендом «Наша Ряба». Акции холдинга торгуются на Лондонской фондовой бирже.

В 2008 году Косюк был удостоен звания Героя Украины

Виктор Пинчук
Фото: Мария Фролова / ТАСС

Состояние в мировом рейтинге Forbes: $1,4 млрд (1650-е место)

Основатель инвестиционной группы EastOne, в портфеле которой трубно-колесная компания «Интерпайп», основанная им же в 90-х, медиаактивы (телеканалы СТБ, «Новый», газета «Факты и комментарии», издательство «Экономика», выпускающее газету «Дело», журнал «Инвестгазета») и другие. Зять второго президента Украины Леонида Кучмы. Народный депутат Верховной рады третьего и четвертого созывов. Создатель центра современного искусства PinchukArtCentre и благотворительного Фонда Виктора Пинчука, одного из крупнейших частных фондов Украины (среди проектов — создание неонатальных центров, стипендиальные программы). Входит в группу филантропов, присоединившихся к кампании «Клятва дарения»: суть заключается в том, что половина состояния богатейших людей уходит на благотворительность

Геннадий Боголюбов
Фото: djc.com.ua

Состояние в мировом рейтинге Forbes: $1,2 млрд (1867-е место)

Соучредитель и совладелец группы «Приват» с Игорем Коломойским и Алексеем Мартыновым, в которую входят металлургические предприятия, нефтедобывающая компания, сеть АЗС, предприятия пищевой промышленности, медиаактивы и др. Ему также принадлежит сеть гипермаркетов строительных материалов «ОБИ Украина».

Президент днепропетровской еврейской общины

Алексей Вадатурский
Фото: nibulon.com

Состояние (согласно рейтингу журнала Forbes за 2016 год): $840 млн

Владелец компании «Нибулон», которая специализируется на выращивании сельскохозяйственных культур и развитии племенного животноводства. В 2007 году получил звание Героя Украины.

Комментируя свое попадание в санкционный список, он заявил: «Мы, компания «Нибулон», хорошо известны своей патриотичной и государственнической позицией. Думаю, составителям этого санкционного списка хорошо известна и наша роль в противостоянии возможному распространению так называемой Новороссии и «русского мира» на территорию Николаева и Николаевской области. Мы действительно многое для этого сделали финансово — и для обеспечения жизнеспособности блокпостов, и для укрепления обороноспособности нашей армии в первые годы агрессии РФ против Украины»

Александр Ярославский
Фото: Владислав Содель / «Коммерсантъ»

Состояние (согласно рейтингу журнала Forbes за 2016 год): $721 млн

Президент группы DCH, в которую входят финансовые структуры, промышленные объекты, в том числе горнодобывающие предприятия (Украинская горнодобывающая компания), девелоперские компании, объекты элитной недвижимости, в частности элитный жилой комплекс «Воздвиженка» в Киеве. До 2012 года был владельцем ФК «Металлист», спонсирует харьковский регбийный клуб «Олимп». Дружит с Романом Абрамовичем, чья группа Evraz продала ему свой последний украинский актив — Днепровский металлургический завод (ДМЗ)

Андрей Веревский
Фото: Александр Течинский / «Коммерсантъ»

Состояние (согласно рейтингу журнала Forbes за 2016 год): $694 млн

Основатель и председатель правления агрохолдинга Kernel. Бывший депутат украинского парламента, член фракции Партии регионов, а также комитета по аграрной политике и земельным отношениям

Леонид Черновецкий
Фото: Владимир Синдеев / ТАСС

Состояние (согласно рейтингу журнала Forbes за 2016 год): $680 млн

Политик и государственный деятель. С 2006 по 2012 год был киевским городским головой, а в конце 90-х — членом Высшего экономического совета президента. На президентских выборах 2004 года выставлял свою кандидатуру, но набрал в первом туре менее 1% голосов.

Состояние нажил в 90-е, основав несколько успешных направлений бизнеса, в том числе Правекс-банк, один из крупнейших на Украине. В 2013 году основал инвестиционную группу Chernovetskyi Investment Group, сегодня является ее почетным президентом

Автор: Юлия Сапронова.
Теги: мультимедиа , Украина , санкции
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