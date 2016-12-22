Кто из богатейших украинцев попал в санкционный список России

Константин Жеваго

Состояние в мировом рейтинге Forbes: $1,6 млрд (1477-е место)

Возглавляет группу «Финансы и кредит», которая включает предприятия в сфере металлургии, разработок железной и ферромарганцевой руды, машиностроения, транспорта, фармацевтики, судостроения, энергетики, страхования, пищевой промышленности. В 2015 году Национальный банк Украины признал банк Жеваго «Финансы и кредит» неплатежеспособным.

Жеваго — почетный президент ФК «Ворскла», народный депутат. До присоединения Крыма к России в 2014 году ему принадлежал судостроительный завод в Керчи «Залив»