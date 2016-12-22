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Генпрокурор Украины предложил ввести новые санкции против россиян
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Генпрокурор Украины предложил ввести новые санкции против россиян
Война санкций, 22:09
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Генпрокурор Украины предложил ввести новые санкции против россиян
По мнению Юрия Луценко, на Украине «пора положить конец ведению бизнеса россиян». В связи с этим он подготовил предложения по введению новых санкций, которые уже передал Петру Порошенко
Юрий Луценко (Фото: Zuma / ТАСС)

Генпрокурор Украины Юрий Луценко выступил с инициативой о введении новых санкций против российских граждан и компаний из-за конфликта в Азовском море. Об этом он рассказал в интервью телеканалу ICTV.

«Считаю необходимым в установленном порядке вынести на рассмотрение СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины. — РБК) вопрос о применении к отдельным физическим и юридическим лицам РФ персональных, специальных экономических и других ограничительных мер, в частности в виде блокирования активов на территории Украины. По моему мнению, это блокировка должна продлиться до деоккупации нашей страны», — заявил он.

Луценко сообщил, что уже направил соответствующее письмо с предложением на рассмотрение президенту Петру Порошенко и секретарю СНБО Александру Турчинову.

По словам Луценко, «в некоторых сферах российские юридические и физические лица имеют монополию» на Украине, из-за чего перспективы введения подобных санкций необходимо внимательно проанализировать.

​«Тем не менее уверен, что пора положить конец ведению бизнеса россиян в стране, на которую они напали без объявления войны. Это моя и юридическая, и политическая позиция», — подчеркнул генпрокурор Украины.

Санкции России против Украины. Главное
Политика

Ранее, в начале ноября, санкции против Украины были введены Россией. Согласно постановлению правительства, под санкции попадают 322 физлица и 68 юрлиц. Эти ограничения могут быть сняты в том случае, если Киев снимет уже действующие санкции против российских физических и юридических лиц. Под санкции попали самые разные отрасли: химическая, продовольственная, металлургическая, финансовая и другие. Они затрагивают крупнейшие украинские компании, среди которых есть структуры предпринимателей Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Юрий Луценко , Санкции
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