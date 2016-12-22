Санкции России против Украины. Главное

Россия ввела санкции против украинских компаний, чиновников, политиков и бизнесменов. Как подчеркнули российские власти, такой шаг стал ответом на аналогичные действия Киева. Главное о новых ограничениях — в обзоре РБК

Дмитрий Медведев (Фото: Павел Головкин / AP)

Что произошло

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об ограничениях в отношении Украины. Под санкции попадают 322 физлица и 68 юрлиц.

Санкции могут быть сняты при отмене Украиной антироссийских ограничений.

Среди тех, кто попал под ограничения — глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, а также Алексей Порошенко, чьи данные совпадают с данными сына президента страны Петра Порошенко.

Ограничения затрагивают крупнейшие украинские компании. Среди них структуры Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Под санкции попали самые разные отрасли: химическая, продовольственная, металлургическая, финансовая и другие.

Санкции включают в себя заморозку безналичных средств, имущества, находящегося на территории России, а также на перевод денег из России, как и анонсировало правительство в конце октября.

Что предшествовало введению санкций

В конце мая Украина расширила антироссийские санкции. В обновленные списки были включены совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин и другие. Также был расширен список товаров, запрещенных к ввозу из России. Например, Киев запретил ввозить российский шифер.

В октябре Украина присоединилась к сентябрьскому продлению антироссийских санкций Советом Европы.

В октябре же президент России Владимир Путин поручил ввести новые санкции в ответ на «недружественные действия Украины». Он подписал соответствующий указ. В Кремле подчеркнули, что ограничения не коснутся рядовых украинских граждан.

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