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Санкции России против Украины. Главное
Политика, 14:18
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Санкции России против Украины. Главное
Россия ввела санкции против украинских компаний, чиновников, политиков и бизнесменов. Как подчеркнули российские власти, такой шаг стал ответом на аналогичные действия Киева. Главное о новых ограничениях — в обзоре РБК
Дмитрий Медведев (Фото: Павел Головкин / AP)

Что произошло

  • Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление правительства об ограничениях в отношении Украины. Под санкции попадают 322 физлица и 68 юрлиц.
  • Санкции могут быть сняты при отмене Украиной антироссийских ограничений.
  • Среди тех, кто попал под ограничения — глава МВД Украины Арсен Аваков, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, а также Алексей Порошенко, чьи данные совпадают с данными сына президента страны Петра Порошенко.
  • Ограничения затрагивают крупнейшие украинские компании. Среди них структуры Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Под санкции попали самые разные отрасли: химическая, продовольственная, металлургическая, финансовая и другие.
  • Санкции включают в себя заморозку безналичных средств, имущества, находящегося на территории России, а также на перевод денег из России, как и анонсировало правительство в конце октября.

Кто из богатейших украинцев попал в санкционный список России Еще 4 фото
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Что предшествовало введению санкций

  • В конце мая Украина расширила антироссийские санкции. В обновленные списки были включены совладелец UC Rusal Олег Дерипаска, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин и другие. Также был расширен список товаров, запрещенных к ввозу из России. Например, Киев запретил ввозить российский шифер.
  • В октябре Украина присоединилась к сентябрьскому продлению антироссийских санкций Советом Европы.
  • В октябре же президент России Владимир Путин поручил ввести новые санкции в ответ на «недружественные действия Украины». Он подписал соответствующий указ. В Кремле подчеркнули, что ограничения не коснутся рядовых украинских граждан.

Реакция

  • Член коллегии МВД Украины, депутат Рады Антон Геращенко заявил РБК, что никогда не имел дел с Россией, поэтому попадание в санкционный список считает символическим. «Вы можете меня поздравить», — заявил он.
  • Российский премьер-министр Дмитрий Медведев поручил не допустить негативного влияния новых санкций против Украины на компании из России. Минпромторг и Минэкономразвития должны будут «обеспечить сбалансированность товарных рынков».
  • В Кремле подчеркнули, что инициатором введения санкций была Украина. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ограничения против Киева вынужденной ответной мерой.
Автор: Анастасия Антипова.
Теги: Санкции , Украина , Порошенко , Коломойский , Дмитрий Медведев , Правительство
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