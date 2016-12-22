Украинские металлурги и аграрии попали под санкции Москвы

В санкционный список вошли крупнейшие украинские компании — от металлургических концернов до производителя искусственных зубов. Под ограничения попали, в частности, структуры Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука

Фото: Павел Пахоменко / Zuma / ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ответных санкций против 68 юридических и 322 физических лиц Украины. Документ опубликован на сайте правительства России.

Постановление подразумевает заморозку счетов украинских компаний, чиновников и бизнесменов, а также запрет на вывод капитала за пределы России. В документе подчеркивается, что правительство оставляет за собой право снять ответные санкции против Украины в случае отмены Киевом антироссийских ограничений.

В санкционный список попали крупнейшие химические холдинги Украины: «Азот», «Гликохим», «Днипроазот», Калушский опытно-экспериментальный завод Института химии поверхности Национальной академии наук Украины, Объединенная горно-химическая компания, «Ривнеазот», «Сумыхимпром», «Химвектор» и «Химдивизион».

Также под санкции попали производители продуктов: «Агропром-технологии», Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины, «Зернопродукт МХП», «Комплекс Агромарс», Мироновский завод по изготовлению круп и комбикормов, «Мироновский хлебопродукт», мясная фабрика «Фаворит Плюс», сельскохозяйственное предприятие «Нибулон», «Ника-Агротрейд», «Синьков АГРО», Старинская птицефабрика, Торговый дом «Агроимпорт ЛТД», «Украгро НПК», «Украгробизнес», «Украинский бекон», «Укрспирт» и агрохолдинг Kernel.

Под российскими санкциями оказались металлургические и горнорудные компании Украины: Криворожский железорудный комбинат, Восточный горно-обогатительный комбинат, «Запорожкокс», Иршанский горно-обогатительный комбинат, Междуреченский горно-обогатительный комбинат, Покровский горно-обогатительный комбинат, холдинг Ferrexpo, а также корпорация Toledo mining.

Также в списке фармацевтические компании, банки, Харьковский тракторный завод, «Укргаз энерго», холдинг EastOne Виктора Пинчука, производитель искусственных зубов «Стома» и другие.

Среди бенефициаров попавших под санкции компаний — структуры украинских олигархов Игоря Коломойского, Рината Ахметова и Виктора Пинчука. Ограничения также коснулись киевского банка «Кредит Днипро». Кроме того, в черный список попал глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев. РБК направил запрос в пресс-службу ПАО «Нафтогаз».

Также в санкционный список попал Kernel Group, один из крупнейших агрохолдингов Украины, и ее основной акционер Андрей Веревский. У Kernel есть бизнес в России — группа на паритетных началах с Glencore владеет терминалом в Тамани, который способен перевалить в год 6,2 млн т зерна.

В финансовом году, который закончился 30 июня 2018 года, у группы были соглашения, гарантирующие перевалку зерна в Тамани и тем самым приемлемый уровень прибыльности бизнеса в России, указано в годовой отчетности Kernel. Группа экспортировала в Россию 0,1 млн т зерна, при этом в целом экспорт составил 3,8 млн т.

Зерновой бизнес в России в предыдущем финансовом году принес Kernel $13 млн убытков из-за списаний по итогам судебных разбирательств относительно выплаты НДС. В России у Kernel работает лишь 0,3% всех сотрудников, следует из отчетности группы.