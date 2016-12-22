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Украина, Черногория, Норвегия и Албания продлили санкции против России
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Украина, Черногория, Норвегия и Албания продлили санкции против России
Война санкций, 18:21
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Украина, Черногория, Норвегия и Албания продлили санкции против России

Страны-кандидаты на членство в Европейском союзе Черногория и Албания, а также Украина и член Европейской ассоциации свободной торговли Норвегия присоединились к продлению санкций против России. Об этом сообщается на сайте Совета Европы.

Как отмечается в сообщении, эти страны присоединились к сентябрьскому решению совета, который продлил ограничения в отношении Москвы до 15 марта 2019 года. «Европейский союз принимает к сведению это решение и приветствует его», — говорится в сообщении.

Путин поручил ввести новые санкции против Украины
Политика

Ранее ЕС продлил санкции в отношении 155 физлиц и 44 организаций в связи «с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Их активы на территории Европейского союза заморожены. Также им запрещено находиться на территории Евросоюза. ​Помимо этих санкций в отношении России действуют экономические ограничительные меры против конкретных секторов экономики (действуют до 31 января 2019 года), а также санкции, введенные после присоединения Крыма, которое в Евросоюзе расценивают как незаконное (действуют до 23 июня 2019 года).

​22 октября президент России Владимир Путин ввел новые экономические санкции в отношении Украины из-за ее «недружественных действий» в отношении граждан России и российских компаний. Также ограничительные меры были введены для защиты национальных интересов. Теперь правительство должно составить списки физических и юридических лиц, в отношении которых будут действовать ограничения и какие меры против них будут приняты.

Теги: Санкции , Норвегия , Черногория
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