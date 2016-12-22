В Кремле объяснили введение санкций против Украины

Инициатором введения санкций была Украина, а не Россия, поэтому ответ Москвы не заставил себя долго ждать. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение ограничений против Киева

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Российские власти в связи с указом президента Владимира Путина разработали соответствующие ответные меры против Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это ответные ограничительные меры. Россия не была инициатором. Но длительное время наши украинские коллеги в этом ключе упражнялись. Ответ не заставил себя ждать», — сказал Песков.

На вопрос о том, почему президент Украины Петр Порошенко не был включен в санкционный список, Песков ответил, что это «слишком чрезвычайная мера», добавив, что «по конкретике надо обращаться к правительству».

Песков подчеркнул, что пакет ограничений против Киева — «вынужденная мера в ответ на шаги украинской стороны, неоднократные санкции Украины против российских граждан и лиц». Пресс-секретарь не исключил отмены антиукраинских санкций при условии, что Киев снимет свои ограничения против Москвы и «начнет шаги по деэскалации и снятию напряженности в отношениях».

Правительство России 1 ноября ввело ответные санкции против 322 физических и 68 юридических лиц Украины — соответствующее постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Под ограничения попали лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава МВД Арсен Аваков, уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев, а также крупнейшие украинские химические, фармацевтические, металлургические и продовольственные компании.