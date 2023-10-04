Басманный суд заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам

Прошлым летом Овсянникова вышла на пикет с антивоенным плакатом. Фото и видео с акции были опубликованы в интернете, из-за чего и завели дело

Марина Овсянникова (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Бывшая сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова заочно приговорена к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в фейках о вооруженных силах. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщили в столичной прокуратуре.

«Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года», — сказали в суде.

Гособвинение просило для Овсянниковой девять с половиной лет.

РБК обратился за комментарием к адвокату Овсянниковой.

Дело против журналистки завели из-за пикета на Софийской набережной в Москве: в середине июля 2022 года Овсянникова вышла туда с антивоенным плакатом с фотографиями погибших на Украине детей. По версии обвинения, журналистка разместила в публичном канале в мессенджере фото и видео этой акции. На плакате содержалась «заведомо ложная информация о действиях военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции». Фото и видеоролик были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц, говорилось в сообщении прокуратуры.

Овсянникова находилась под домашним арестом с 11 августа 2022 года, однако 1 октября ее бывший муж Игорь сообщил RT, что женщина сбежала вместе с их общей дочерью. Спустя два дня Овсянникова появилась в базе розыска МВД, а 20 октября того же года суд заочно арестовал ее.