Басманный суд заочно приговорил Овсянникову к 8,5 годам
Бывшая сотрудница «Первого канала» Марина Овсянникова заочно приговорена к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в фейках о вооруженных силах. Решение вынес Басманный суд Москвы, сообщили в столичной прокуратуре.
«Суд также лишил ее права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, сроком на четыре года», — сказали в суде.
Гособвинение просило для Овсянниковой девять с половиной лет.
РБК обратился за комментарием к адвокату Овсянниковой.
Дело против журналистки завели из-за пикета на Софийской набережной в Москве: в середине июля 2022 года Овсянникова вышла туда с антивоенным плакатом с фотографиями погибших на Украине детей. По версии обвинения, журналистка разместила в публичном канале в мессенджере фото и видео этой акции. На плакате содержалась «заведомо ложная информация о действиях военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции». Фото и видеоролик были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц, говорилось в сообщении прокуратуры.
Овсянникова находилась под домашним арестом с 11 августа 2022 года, однако 1 октября ее бывший муж Игорь сообщил RT, что женщина сбежала вместе с их общей дочерью. Спустя два дня Овсянникова появилась в базе розыска МВД, а 20 октября того же года суд заочно арестовал ее.
Овсянникова уволилась с «Первого канала» в марте прошлого года, после того как выбежала в студию программы «Время» с антивоенным плакатом. Эфир передачи не прервали, девушку показывали несколько секунд. Тогда журналистку оштрафовали на 30 тыс. руб., но не за акцию, а за опубликованное перед ней видеообращение.
После этого Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкого издания Welt и уехала в Берлин, но в июле 2022-го сообщила о завершении контракта с газетой и вернулась в Москву. Летом журналистку еще два раза штрафовали по статье о дискредитации (на 50 тыс. руб. и на 40 тыс. руб.): за ее слова о боевых действиях на Украине у здания Басманного суда, который рассматривал вопрос об аресте Ильи Яшина (признан Минюстом иноагентом), и за пост в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией и запрещенной). Впоследствии журналистка снова уехала из страны.