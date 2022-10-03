МВД объявило в розыск экс-редактора «Первого канала» Марину Овсянникову

Марина Овсянникова (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

В базе розыска МВД появилась карточка Марины Овсянниковой — бывшего редактора «Первого канала», которая в марте выбежала в эфир с антивоенным плакатом и начала выкрикивать лозунги. Основание — розыск по статье УК.

Она проходит по делу о фейках о Вооруженных силах, в августе суд отправил ее под домашний арест. Ее бывший муж Игорь сообщил RT 1 октября, что она сбежала из-под ареста.

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