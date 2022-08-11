Суд отправил Овсянникову под домашний арест по делу о фейках об армии

По статье о распространении фейков Овсянниковой может грозить до десяти лет лишения свободы. Уголовное дело против журналистки завели после пикета *

Марина Овсянникова (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Басманный суд Москвы отправил бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову под домашний арест по делу о дискредитации Вооруженных сил, сообщили РБК в пресс-службе суда.

Овсянниковой предъявлено обвинение по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков о российской армии по мотивам политической ненависти). По этой статье журналистке может грозить до десяти лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела стал пикет, который Овсянникова провела в середине июля, сообщил ее адвокат Дмитрий Захватов. Тогда журналистка вышла на Софийскую набережную в Москве с антивоенным плакатом с фотографиями погибших на Украине детей.

Накануне, 10 августа, у Овсянниковой прошел обыск, после чего ее увезли в следственный отдел. Ночь она провела в изоляторе временного содержания. Заседание суда проходило в закрытом режиме, сообщил в Telegram адвокат журналистки Дмитрий Захватов.

В марте Овсянникова выбежала в эфир «Первого канала», где на тот момент работала редактором, с антивоенным плакатом и начала выкрикивать лозунги. Эфир через несколько секунд переключили на другой сюжет, а саму журналистку задержали. Отпустили ее на следующий день. Суд тогда назначил ей штраф 30 тыс. руб. за видеообращение с призывом на митинг, которое Овсянникова записала перед акцией.

После случившегося журналистка уволилась и затем несколько месяцев проработала внештатным корреспондентом Welt в Берлине. В июле она вернулась в Россию, объяснив это окончанием контракта и семейными обстоятельствами.

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После возвращения Овсянниковой выписали еще два штрафа по статье о дискредитации армии. В конце июля суд обязал ее выплатить 50 тыс. руб. из-за высказываний о спецоперации на Украине у Басманного суда, который тогда рассматривал вопрос об аресте муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) по делу о фейках. А в начале журналистка получила второй штраф в размере 40 тыс. руб. за пост в Facebook (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал акцию Овсянниковой на «Первом» хулиганством. В то же время спикер Госдумы Вячеслав Володин с этим не согласился. «Правоохранительные органы должны разобраться с этим. Отнюдь не в плоскости хулиганской выходки, а по всей строгости в условиях времени, когда проходит специальная военная операция», — заявил он. Позже он призвал лишать гражданства за высказывания против спецоперации.