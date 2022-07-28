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Журналистку Овсянникову оштрафовали на ₽50 тыс. по статье о дискредитации

Поводом для составления протокола стали высказывания Овсянниковой о спецоперации у Басманного суда, который тогда рассматривал вопрос об аресте Ильи Яшина (признан Минюстом иноагентом)
Марина Овсянникова
Марина Овсянникова (Фото: Annette Riedl / DPA / ТАСС)

Мещанский суд Москвы оштрафовал бывшую сотрудницу «Первого канала» Марину Овсянникову на 50 тыс. руб. за дискредитацию российской армии, сообщил РБК ее адвокат Дмитрий Захватов.

Суд признал журналистку виновной в нарушении ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП (публичное распространение фейков о действиях российских Вооруженных сил; физлицам по ней может грозить штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб.).

Поводом для составления протокола стали высказывания Овсянниковой о спецоперации на Украине у Басманного суда, который тогда рассматривал вопрос об аресте муниципального депутата Красносельского района Москвы Ильи Яшина (внесен Минюстом в список физлиц-иноагентов) по делу о фейках.

Адвокат сообщил о задержании журналистки Овсянниковой
Политика
Марина Овсянникова

В середине марта Овсянникова, на тот момент работавшая редактором на «Первом канале», выбежала в эфир программы «Время», развернула за спиной ведущей Екатерины Андреевой антивоенный плакат и начала выкрикивать лозунги. Эфир не прервали, но через несколько секунд переключили на другой сюжет. После этого редактор уволилась.

В том же месяце Останкинский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тыс. руб. по ч. 2 ст. 20.2.КоАП, за организацию несогласованного публичного мероприятия. Штраф был не за акцию на «Первом канале», а за видеообращение, которое журналистка перед этим разместила в интернете.

В апреле Овсянникова стала внештатным корреспондентом немецкого издания Welt и уехала в Берлин. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ее новую работу назвал «подачкой Госдепа» и предложил лишать гражданства тех, кто «ведет себя предательски», с запретом въезда в Россию.

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В начале июля журналистка вернулась в Россию, объяснив это окончанием контракта и семейными обстоятельствами.

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Любовь Порываева Любовь Порываева, Виктория Полякова Виктория Полякова
дискредитация журналистка Первый канал
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