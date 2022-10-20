Басманный суд заочно арестовал Марину Овсянникову по делу о фейках об армии

Суд заочно арестовал Овсянникову по делу о фейках об армии

Суд ужесточил меру пресечения Марине Овсянниковой. Ранее экс-редактор «Первого канала» сообщила, что отказывается соблюдать домашний арест, так как считает себя невиновной, и покинула Россию

Марина Овсянникова (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и согласился арестовать бывшего редактора «Первого канала» Марину Овсянникову, которую обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков об армии по мотивам политической ненависти), сообщили РБК в пресс-службе суда.

Овсянникова арестована на месяц и 29 суток, срок зачисляется «с момента экстрадиции на территорию России, либо с момента его задержания на территории России».

Дело против журналистки было заведено из-за пикета на Софийской набережной в Москве: в середине июля Овсянникова вышла туда с антивоенным плакатом с фотографиями погибших на Украине детей. Бывший редактор с 11 августа находилась под домашним арестом, однако 5 октября она заявила, что отказывается соблюдать меру пресечения и «освобождает» себя от нее. Овсянникова подчеркнула, что считает себя невиновной. МВД объявило женщину в розыск.

Позднее адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что Овсянникова покинула Россию и сейчас находится «под защитой одной из европейских стран».

Овсянникова получила известность в марте, когда, работая на «Первом канале», в прямом эфире новостей вышла за спину ведущей Екатерины Андреевой с антивоенным плакатом, записав перед этим видеообращение. В Кремле акцию сочли «хулиганством», редактора оштрафовали на 30 тыс. руб. Она уволилась и уехала в Германию, где некоторое время работала внештатным корреспондентом Die Welt.

Летом Овсянникова вернулась в Россию, ее дважды штрафовали по статье о дискредитации армии.