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Военная операция на Украине ,  
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Обвинение запросило для Овсянниковой 9,5 лет лишения свободы за фейки

Обвинение запросило для Марины Овсянниковой 9,5 лет лишения свободы за фейки
Сюжет
Военная операция на Украине
Овсянникову обвиняют в распространении фейков об армии из-за акции с антивоенным плакатом с фотографиями погибших на Украине детей. Обвинение запросило для нее девять с половиной лет колонии. Овсянникова уехала из России
Марина Овсянникова
Марина Овсянникова (Фото: Annette Riedl / dpa / Global Look Press)

Представитель государственного обвинения запросил девять лет и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима для экс-редактора «Первого канала» Марины Овсянниковой, которую обвиняют в распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает пресс-служба московской прокуратуры.

Прокурор попросил признать Овсянникову виновной по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК (публичное распространение фейков об армии по мотивам политической ненависти). Также обвинение попросило суд запретить журналистке заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, в том числе в интернете, в течение пяти лет.

Дело против журналистки завели из-за пикета на Софийской набережной в Москве: в середине июля Овсянникова вышла туда с антивоенным плакатом с фотографиями погибших на Украине детей.

По версии обвинения, журналистка опубликовала в публичном канале в мессенджере фото и видео этой акции. На плакате содержалась «заведомо ложная информация о действиях военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе специальной военной операции». Фото и видеоролик были доступны для просмотра неограниченному кругу лиц, говорится в сообщении прокуратуры.

Овсянникова находилась под домашним арестом с 11 августа 2022 года, однако 5 октября она заявила, что отказывается соблюдать меру пресечения и «освобождает» себя от нее. Овсянникова подчеркнула, что считает себя невиновной. МВД объявило ее в розыск. 20 октября того же года суд заочно арестовал журналистку.

Позднее адвокат Дмитрий Захватов сообщил, что Овсянникова покинула Россию и сейчас находится «под защитой одной из европейских стран».

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Марина Овсянникова фейк обвинение уголовное наказание
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