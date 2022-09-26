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Блинкен сообщил о плане США на случай применения Россией ядерного оружия

Госсекретарь Блинкен: у США есть план на случай применения Россией ядерного оружия
Госсекретарь назвал угрозы о потенциальном применении ядерного оружия безответственными. Ранее Путин говорил, что Россия может использовать для своей защиты различные вооружения, не исключение — и ядерное оружие
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency/ Global Look Press
Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency/ Global Look Press

У администрации США есть план действий при применении Россией ядерного оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу CBS.

Раскрывать подробности плана он не стал.

Заявление Блинкена прозвучало на фоне слов президента Владимира Путина о том, что Москва может применить ядерное оружие в случае угроз территориальной целостности страны. В своем обращении 21 сентября, объявляя о частичной мобилизации, Путин заявил, что Запад использует против России «ядерный шантаж».

«При угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства. Это не блеф. <...> Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону», — заявил он.

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Блинкен счел риторику Путина «безответственной» и указал, что Вашингтон и публично, и в частном порядке попросил Москву прекратить «пустые разговоры о ядерном оружии». Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Россия предупреждена о катастрофических последствиях применения такого оружия, и пообещал ответ, если это произойдет. Он рассказал, что контакты двух государств по этому вопросу продолжаются.

Госсекретарь выразил опасения, что если Путин решит применить ядерное оружие, ему никто не сможет сказать «нет». «Я думаю, что причина того, что Россия попала в тот беспорядок, в котором она находится, отчасти заключается в том, что в системе нет никого, кто мог бы эффективно донести Путину, что он поступает неправильно», — указал Блинкен.

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Угрозы Путина комментировал и американский президент Джо Байден. В интервью тому же CBS глава государства сказал, что он бы обратился к Путину со словами «не надо, не надо, не надо», если бы тот решился применить ядерное или химическое оружие.

Другие западные лидеры также высказывались насчет слов российского президента. Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал угрозы «неприемлемыми». Президент Сербии Александр Вучич не увидел блефа в заявлении коллеги из России.

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Теги
Лилия Пашкова
Энтони Блинкен США ядерное оружие
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