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Военная операция на Украине ,  
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Евросоюз предупредил о «последствиях» для России после обращения Путина

ЕС подготовит собственный ответ России в связи с обращением Путина, объявлением частичной мобилизации и слов о ядерном оружии, заверили в Еврокомиссии
Фото: MN Chan / Getty Images
Фото: MN Chan / Getty Images

Страны — участницы Евросоюза обсудили совместные ответные действия после «безрассудных» решений российских властей по Украине, заявил представитель Европейской комиссии Питер Стано на пресс-конференции, передает Reuters.

«Это просто еще одно доказательство того, что [президент Владимир] Путин не заинтересован в мире», — сказал он.

Стано заявил, что действия России уже вызвали энергетический и продовольственный кризис, а «очень опасная ядерная авантюра Путина» грозит вызвать еще большие глобальные последствия. Обращение президента России к жителям страны он назвал «признаком отчаяния».

Евросоюз обсудил возможный ответ на действия России, пообещав «последствия», однако не стал объявлять о новых санкциях. Референдумы в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях признаны не будут, добавил Стано, назвав их фиктивными.

Что известно о частичной мобилизации в России
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Фото:Кирилл Кухмарь / ТАСС

Президент России выступил с обращением ранее утром 21 сентября. Он заявил, что западные страны намерены расколоть Россию на враждующие регионы, обвинив их в «ядерном шантаже». Путин подчеркнул, что российские войска также обладают аналогичным вооружением. «Для защиты нашего народа мы используем все средства. Это не блеф. Наши независимость и свобода будут обеспечены всеми наличествующими средствами», — пообещал он.

Частичная мобилизация в России предполагает призыв 300 тыс. резервистов. «Это действительно те, кто: а) отслужил; б) имеют военно-учетную специальность, то есть та специальность, которая сегодня нужна в вооруженных силах; в) имеют боевой опыт», — сказал он.

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Фото:Mike Segar / Reuters

Путин в начале марта поручил привести в особый режим боевого дежурства силы сдерживания, куда входят и стратегические ядерные силы. Он вместе с тем подчеркивал, что в ядерной войне победителей быть не может, а потому ее никогда не следует развязывать.

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