Кремль связал удары по энергообъектам Украины с «потребностями военных»

Энергообъекты имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение» к военному потенциалу страны, заявил Песков и добавил, что российские военные будут решать, бить ли зимой по инфраструктуре Украины

Решение о том, будет ли Россия атаковать энергетические объекты Украины, примут военные, заявил журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Я не могу сказать, как будет зимой. Это зависит от потребностей наших военных», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

Энергетические объекты, по словам Пескова, имеют «иногда прямое, иногда косвенное отношение к военному потенциалу страны». «Соответственно наши военные делают все, что необходимо для успешного продолжения специальной военной операции», — добавил он.

Минобороны России этой весной и летом неоднократно отчитывалось о групповых ударах по объектам энергетики Украины «в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам». Президент Владимир Путин говорил в апреле, что прошлой зимой «исходя из гуманитарных соображений не наносили никаких ударов», чтобы не оставить без энергоснабжения социальные учреждения, но после атак на российские энергообъекты «вынуждены были ответить». О последнем массированном ударе Минобороны отчиталось 26 августа, тогда в ряде городов Украины отключилась подача электроэнергии, что привело к остановке водоснабжения, не ходили поезда.

За последние месяцы на Украине оказались повреждены и разрушены ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. «Укрэнерго» предупредило, что часть объектов невозможно восстановить до зимы. В июне президент Украины Владимир Зеленский говорил, что в стране уничтожено 80% тепловой электрогенерации и треть гидрогенерации, а премьер Денис Шмыгаль заявил, что последствия атак на энергетику долгосрочные, и поэтому экономия станет частью повседневной жизни в последующие годы.

В стране вводят графики отключений, в июне Украина импортировала рекордный объем электроэнергии — 858,4 тыс. МВт·ч, что на 6% больше, чем за весь 2023 год, передавал украинский Forbes.

По данным Financial Times, мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала ниже 20 ГВт. До начала военных действий показатель составлял около 55 ГВт и был самым крупным в Европе. В Еврокомиссии заявили, что потери энергомощностей Украины составили 9 ГВт, что эквивалентно половине необходимой для зимы электроэнергии. По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, у властей есть планы по восстановлению объектов, но предстоящая зима станет, «вероятно, самой тяжелой в истории страны». В украинском Национальном банке ожидают, что в этом году страну покинут еще 400 тыс. человек из-за постоянных отключений света и обстрелов энергетической инфраструктуры.