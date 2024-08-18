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Военная операция на Украине ,  
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В Еврокомиссии оценили потери нужных зимой энергомощностей Украины

Еврокомиссар Симсон: Украина потеряла 50% энергомощностей, необходимых для зимы
Сюжет
Военная операция на Украине
Потери энергомощностей Украины составили 9 ГВт, что эквивалентно половине необходимой для зимы электроэнергии, заявила еврокомиссар. Она также предупредила о высоком риске гуманитарной катастрофы и призвала Запад оказать помощь
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images
Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

Украина потеряла около 9 ГВт энергомощностей, что составляет половину от необходимого уровня электроэнергии зимой и эквивалентно энергопотреблению Португалии с населением более 10 млн человек, заявила в интервью Financial Times (FT) еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон.

«Следующая зима, вероятно, станет испытанием жизнестойкости украинского народа, какого не было на нашем континенте со времен Второй мировой войны», — считает Симсон.

По ее словам, дефицит производства электроэнергии вынудил правительство Украины ввести веерные отключения, что означает отсутствие работы водяных насосов, канализационных сетей и подачи отопления. Их последствия смягчают теплые летние месяцы, однако зимой некоторые регионы страны могут стать непригодными для жизни, заявила еврокомиссар. Она назвала высоким риск гуманитарной катастрофы на Украине и призвала активизировать «беспрецедентные усилия по материально-техническому обеспечению и оказанию помощи уже сейчас».

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Фото:Leon Neal / Getty Images

В июне FT со ссылкой на украинских чиновников писала, что мощность объектов генерации электроэнергии на Украине упала ниже 20 ГВт после ракетных атак и отключений станций. До начала военной операции этот показатель составлял порядка 55 ГВт и был самым крупным в Европе.

В частности, поврежденными или разрушенными оказались Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области, ТЭЦ в Харькове и Сумах и другие объекты. По словам члена наблюдательного совета «Укрэнерго» Юрия Бойко, их восстановление невозможно до зимы. Премьер-министр Денис Шмыгаль оценивал затраты на ремонт энергообъектов в $1 млрд.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетики Украины, отмечая при этом, что они связаны с предприятиями военно-промышленного комплекса. В ведомстве также подчеркивали, что эти действия были ответными мерами на попытки «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта».

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Еврокомиссия энергетика Военная операция на Украине
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