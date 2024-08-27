Глава Минэнерго Украины предупредил о самой тяжелой зиме в истории страны

Россия 26 августа нанесла массированный удар по Украине, целями стали подстанции Киевской, Винницкой, Хмельницкой и других областях, сообщали в Минобороны. Киев заявил, что на украинских энергообъектах много повреждений

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С учетом поврежденной энергетической инфраструктуры Украина стоит на пороге, «вероятно, самой тяжелой зимы в истории страны», заявил в интервью Politico глава украинского Минэнерго Герман Галущенко.

После повреждений энергообъектов Украине требуется значительный импорт электроэнергии из ЕС для покрытия возникшего дефицита, отмечает издание. «Мы, конечно, пытаемся отремонтировать все объекты, которые возможно отремонтировать, для дополнительной генерации в энергосистеме», — сказал Галущенко.

26 августа Минобороны России заявило, что российские военные нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, которые обеспечивали работу ВПК Украины. Целями удара стали в том числе электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях, указывало ведомство.

Утром 26 августа в Киеве, Харькове, Кривом Роге, Днепре, Львове и других городах Украины звучали взрывы. Позднее президент Украины Владимир Зеленский сказал, что на энергетических объектах «много повреждений», идут восстановительные работы. Он назвал удар «комбинированным» и одним из самых больших за время конфликта. Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.