На Украине после взрывов остановились поезда и водоснабжение

После взрывов в крупнейших городах Украины в стране отключилась подача света, что привело к остановке водоснабжения. Для движения поездов дальнего следования задействованы тепловозы

Фото: Анастасия Смолиенко / Keystone Press Agency / Global Look Press

В регионах Украины после взрывов наблюдаются отключения электроэнергии, для возобновления движения поездов дальнего следования выведены резервные тепловозы, сообщил железнодорожный оператор страны «Укрзалізниця».

«Пригородное движение электропоездами сейчас тоже имеет задержки, энергетики уже работают на местах», — добавила компания в телеграм-канале.

«Укрэнерго» поручила начать экстренные отключения света, сообщила энергокомпания ДТЭК. С 25 августа «Укрэнерго» планировало возобновить экспорт электроэнергии в Европу в связи с тем, что в стране стала спадать жара.

На Украине в конце августа держится высокая температура, воздух прогреется 26 августа до +34 градусов, а в отдельных районах до 36 градусов тепла, пишет «РБК Украина». Дожди не прогнозируются.

В нескольких городах Украины сообщили о приостановке подачи воды. «Житомирводоканал» полностью прекратил водоснабжение города. «В ряде районов столицы перебои с энергоснабжением. Как отмечают специалисты, это связано с проблемами общеукраинской энергетической сети. На правом берегу столицы из-за отключения света есть перебои с водоснабжением», — написал мэр Виталий Кличко.

Этим утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В Киеве, Львове, Днепре, Кривом Роге, Виннице, Хмельницком и других украинских и подконтрольных ВСУ городах раздались взрывы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.