Минэнерго Украины признало, что предстоящая зима будет сложнее предыдущей

У Минэнерго Украины есть план по восстановлению энергообъектов, власти успеют подготовиться к зиме, но она будет сложнее предыдущей, заявил глава ведомства. Россия связывала удары по этим целям с их работой на украинский ВПК

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Предстоящая зима для Украины будет сложнее предыдущей, однако планы по восстановлению энергетических объектов есть, заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко в эфире телемарафона. Его слова приводит «РБК Украина».

«Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако необходимо получить возможность автономного обеспечения. Мы же, со своей стороны, сделаем все, чтобы это не понадобилось», — сказал он.

По словам Галущенко, в Минэнерго есть планы по восстановлению энергетических объектов и построению децентрализованной системы энергоснабжения населения. «Мы видим, как пройдем эту зиму, и подготовиться успеем», — заключил министр.

18 августа еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила о потере Украиной порядка 9 ГВт энергомощностей, что составляет половину от необходимого уровня электроэнергии зимой.

До начала военной операции мощность объектов генерации электроэнергии на Украине составляла около 55 ГВт и была самой крупной в Европе. В июне Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что этот показатель упал ниже 20 ГВт после ракетных атак и отключений станций. В частности, поврежденными или разрушенными оказались Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и другие объекты. В «Укрэнерго» сочли невозможным их восстановление до зимы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивал затраты на ремонт энергетических объектов в $1 млрд.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетики Украины, отмечая при этом, что они связаны с предприятиями военно-промышленного комплекса. В ведомстве также подчеркивали, что эти действия были ответными мерами на попытки «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта».