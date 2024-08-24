 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Минэнерго Украины признало, что предстоящая зима будет сложнее предыдущей

Глава Минэнерго Украины предупредил о «сложной зиме» и наличии плана подготовки
Сюжет
Военная операция на Украине
У Минэнерго Украины есть план по восстановлению энергообъектов, власти успеют подготовиться к зиме, но она будет сложнее предыдущей, заявил глава ведомства. Россия связывала удары по этим целям с их работой на украинский ВПК
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Предстоящая зима для Украины будет сложнее предыдущей, однако планы по восстановлению энергетических объектов есть, заявил глава украинского Минэнерго Герман Галущенко в эфире телемарафона. Его слова приводит «РБК Украина».

«Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако необходимо получить возможность автономного обеспечения. Мы же, со своей стороны, сделаем все, чтобы это не понадобилось», — сказал он.

По словам Галущенко, в Минэнерго есть планы по восстановлению энергетических объектов и построению децентрализованной системы энергоснабжения населения. «Мы видим, как пройдем эту зиму, и подготовиться успеем», — заключил министр.

18 августа еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявила о потере Украиной порядка 9 ГВт энергомощностей, что составляет половину от необходимого уровня электроэнергии зимой.

Власти Сумской области сообщили о повреждении объекта энергетики
Политика

До начала военной операции мощность объектов генерации электроэнергии на Украине составляла около 55 ГВт и была самой крупной в Европе. В июне Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что этот показатель упал ниже 20 ГВт после ракетных атак и отключений станций. В частности, поврежденными или разрушенными оказались Днепрогэс, Трипольская ТЭС в Киевской области, Бурштынская ТЭС в Ивано-Франковской области, Ладыжинская ТЭС в Винницкой области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и другие объекты. В «Укрэнерго» сочли невозможным их восстановление до зимы. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль оценивал затраты на ремонт энергетических объектов в $1 млрд.

Минобороны России неоднократно отчитывалось об ударах по объектам энергетики Украины, отмечая при этом, что они связаны с предприятиями военно-промышленного комплекса. В ведомстве также подчеркивали, что эти действия были ответными мерами на попытки «нанести ущерб объектам российской энергетики и транспорта».

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Украина Минэнерго Украины энергетика Военная операция на Украине
Материалы по теме
Украинцев предупредили об отключениях электроэнергии из-за жары
Общество
Киев запросил аварийную помощь у соседей из-за дефицита электроэнергии
Политика
На Украине учебным заведениям запретили кондиционеры для экономии энергии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
Глава МИД Венгрии Сийярто назвал Борреля «брюссельским Байденом»Политика, 17:14
Норрис выиграл квалификацию Гран-при Нидерландов «Формулы-1»Спорт, 17:11
Реакция президента Ботсваны на найденный алмаз в 2492 карата. ВидеоПолитика, 17:08
Вендел и Педро сыграют со «Спартаком» вопреки заявлению главы «Зенита»Спорт, 17:03
ЦСКА разгромил новичка Российской премьер-лигиСпорт, 16:58
Зеленский рассказал о целях ВСУ в Курской областиПолитика, 16:51
Обрушение стены на припаркованные авто во Владивостоке попало на видеоОбщество, 16:45
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону», пропустив на 95-й минутеСпорт, 16:27
Большинство обменянных срочников были взяты в плен в Курской областиПолитика, 16:26
Минобороны опубликовало видео поражения танка ВСУ «Ланцетом»Политика, 16:23
Министр просвещения рассказал о формате учебы курских школьниковОбщество, 16:12
В Сочи 20 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за непогодыОбщество, 16:01
Минэнерго Украины признало, что предстоящая зима будет сложнее предыдущейПолитика, 15:52
В Польше нашли третий за неделю метеозонд с надписями на русскомОбщество, 15:43