Минобороны сообщило о групповом ударе по объектам энергетики Украины
Российские войска в ночь на 22 июня нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины и складам западных авиационных средств поражения, сообщило Минобороны.
Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами в ответ на попытки Киева нанести ущерб российским энергетическим объектам, говорится в сводке. «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — подчеркнули в военном ведомстве.
Также за последние сутки были уничтожены четыре станции радиоэлектронной борьбы «Анклав» и «Буковель-AD», станция радиоэлектронной разведки «Пластун» и полевой склад боеприпасов ВСУ. «Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожены склады хранения безэкипажных катеров и БпЛА самолетного типа, нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 127-ми районах», — отчитались в Минобороны.
Этой ночью на всей территории Украины дважды включали сирены воздушной тревоги. По данным местных СМИ, взрывы были слышны в Харькове, а также в Днепропетровской, Волынской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой областях. Минэнерго Украины после этого отчиталось об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в южных и западных регионах. Также министерство анонсировало увеличение импорта электроэнергии из Европы до рекордного.
Польские истребители и самолеты союзных стран ночью поднялись в небо из-за «интенсивной активности» дальней авиации России, сообщало оперативное командование польских вооруженных сил. В ведомстве назвали прошедшую ночь «очень напряженной» для ПВО Польши, так как под ударом оказались в том числе приграничные районы Украины.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Упал — поднялся.
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