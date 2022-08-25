МИД в шутку призвал Госдеп доплачивать дипломатам в Москве
Российский МИД с иронией призвал Госдепартамент США доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за условия работы.
«Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами — дело изматывающее ✊🏻», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Так МИД прокомментировал записи с камер видеонаблюдения, на которых предположительно пьяный мужчина идет по улицам города, падает на асфальт и подходит к зданию посольства США, а затем показывает удостоверение с фотографией полицейскому. Видео датируется 10 июля.
Государственные СМИ, в том числе «Российская газета», указали, что на видео запечатлен кадровый военный, сотрудник охраны Наварро Николас Сторми. «Наварро, one love 😹», — написала представитель МИДа Мария Захарова в Telegram.
Авторы записи наложили на видеоряд песню группы Status Quo — In The Army Now, а в конце добавили цитату из статьи Washington Post от 3 декабря 2021 года: «В посольстве настолько не хватает людей, что многие сотрудники были вынуждены заняться дополнительной работой. Посол США Джон Салливан, например, научился смешивать растворы для уборки туалетов и работать поломойкой».
Посольство США пока не комментировало публикацию российского МИДа.
РБК направил запрос в посольство США в Москве.