МИД в шутку призвал Госдеп доплачивать дипломатам в Москве

Российский МИД с иронией призвал Госдепартамент США доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за условия работы.

«Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами — дело изматывающее ✊🏻», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Так МИД прокомментировал записи с камер видеонаблюдения, на которых предположительно пьяный мужчина идет по улицам города, падает на асфальт и подходит к зданию посольства США, а затем показывает удостоверение с фотографией полицейскому. Видео датируется 10 июля.

Video

Государственные СМИ, в том числе «Российская газета», указали, что на видео запечатлен кадровый военный, сотрудник охраны Наварро Николас Сторми. «Наварро, one love 😹», — написала представитель МИДа Мария Захарова в Telegram.

Авторы записи наложили на видеоряд песню группы Status Quo — In The Army Now, а в конце добавили цитату из статьи Washington Post от 3 декабря 2021 года: «В посольстве настолько не хватает людей, что многие сотрудники были вынуждены заняться дополнительной работой. Посол США Джон Салливан, например, научился смешивать растворы для уборки туалетов и работать поломойкой».

Посольство США пока не комментировало публикацию российского МИДа.

Читайте на РБК Pro Pro Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Мышечная масса влияет на когнитивные навыки. Вот что говорят ученые Исследования Pro Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне Обманчивое бездействие: что происходит с нами во сне Статьи Pro Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета Как подружиться с коллегами и зачем вообще это нужно: четыре совета Статьи Pro Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС Какие шансы на выплату дивидендов дает последний отчет МТС Статьи Pro В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит Статьи Pro От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор Статьи Pro Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали Перевод денег западному партнеру: как сделать, чтобы их не заблокировали Статьи Pro Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Россияне стали быстрее делать карьеру. Почему это опасно для компаний Статьи

РБК направил запрос в посольство США в Москве.