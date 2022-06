Посол США исключил разрыв отношений между Москвой и Вашингтоном

Вашингтон и Москва не могут полностью разорвать дипломатические отношения, так как должны поддерживать двусторонние контакты, заявил посол США в России Джон Салливан в интервью ТАСС.

«Мы также никогда не разойдемся совсем. Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом», — сказал он.

По словам дипломата, российские и американские представители ежедневно сидят рядом на заседаниях Совета Безопасности ООН, и «гораздо лучше», когда у сторон есть возможность общаться друг с другом.

«Поскольку мы таким образом объединены, нам нужно продолжать взаимодействовать друг с другом, несмотря на имеющиеся у нас разногласия. <...> И у нас должны быть посольства. Это абсолютный минимум. Это основа», добавил Салливан.

Посол призвал сохранять «какие-то базовые вещи», чтобы посольства и банковские счета оставались открытыми.

Ранее, в конце марта, дипломат говорил, что Россия и США «в конце концов» восстановят свои отношения, хотя и «не в этом году». Тогда он подчеркивал, что у Вашингтона «нет намерений закрывать посольство в Москве», а также, что США не собираются отзывать посла. В Белом доме считают важным сохранение дипломатического представительства в России, утверждал Салливан.

При этом он отмечал, что российское руководство подавало знаки, «свидетельствующие о том, что дипломатические отношения могут быть прекращены». Посол приводил в пример слова замсекретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева, который 26 февраля заявил, что «дипотношения [со странами, которые ввели санкции] в принципе не особо нужны» и «пора закрывать посольства на амбарные замки».

В конце мая госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета, процитировал песню американской певицы Тейлор Свифт «We are never ever getting back together» и намекнул, что Вашингтон, возможно, не будет восстанавливать отношения с российским руководством. Тогда он заявил, что хотел бы посвятить эти слова лично президенту России Владимиру Путину.

Глава МИД России Сергей Лавров позднее сказал, что Москва «серьезно подумает», прежде чем возобновить отношения со странами Запада, даже если они сами предложат это сделать.