Песков назвал условие для возобновления отношений России и США

По словам пресс-секретаря президента, единственный способ нормализации отношений с США стал бы отказ Вашингтона от политики гегемонизма

Дмитрий Песков (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Единственным способом нормализации отношений России и США могут быть отказ Вашингтона от гегемонизма и понимание, что Москва не станет ничьим вассалом. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Единственный способ — это отказаться от политики гегемонизма в мировых делах и понять, что Россия не хочет, не может и не собирается быть ничьим вассалом, в любом смысле этого слова», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, только когда произойдет «вызревание», что с Россией можно говорить на основе взаимовыгоды и взаимного уважения, тогда и настанет время для планирования следующих контактов.

Ранее Песков говорил, что отношения России и США находятся в нулевой точке, а диалог между странами отсутствует. Оценивая итоги саммита в прошлом году в Женеве, пресс-секретарь заявил, что они обесценены.

Отношения России со странами Запада резко ухудшились после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин, объявляя о ней, заявил, что Москва пошла на такой шаг, чтобы защитить население Донбасса от «геноцида», добиться «денацификации и демилитаризации» Украины.

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После начала спецоперации Украина разорвала с Россией дипломатические отношения, ввела военное положение и объявила всеобщую мобилизацию. Страны Запада, в частности США, ввели санкции против некоторых российских политиков и чиновников, а также членов их семей. Ограничения затронули банки, промышленность, транспорт и другие секторы экономики. Кроме того, США и их союзники начали массово высылать сотрудников российских дипмиссий.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что Москва «серьезно подумает», прежде чем возобновить отношения со странами Запада, даже если они сами предложат это сделать.

В то же время посол США в России Джон Салливан отмечал, что Вашингтон и Москва не могут полностью разорвать дипломатические отношения, так как должны поддерживать двусторонние контакты. «Мы также никогда не разойдемся совсем. Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом», — сказал он.