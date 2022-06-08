Антонов не увидел у США цели закрыть посольство России

Анатолий Антонов (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

США не планируют закрывать дипломатические представительства России, сообщил российский посол Анатолий Антонов в программе «Большая игра» на «Первом канале».

«Нынешняя ситуация, то, что я слышу из Белого дома, из Госдепартамента, все-таки свидетельствует о том, что остатки разума там остались и сегодня американская сторона не ставит таким образом вопроc. <...> У меня нет такого ощущения, что американцы нацелены на то, чтобы закрыть наши дипломатические представительства», — сказал Антонов.

Посол подчеркнул, что одной из ключевых задач для дипломатов из России и США служит нормализация отношений между странами, у которых есть кризис доверия.

По словам Антонова, пока что в администрации президента США верх берут так называемые ястребы, то есть сторонники эскалации в дискуссии о военных вопросах. Однако есть и те, кто считает важным продолжать диалог, поддерживать стабильность и глобальную безопасность.

«Мне показалось, что идут сигналы о том, что функционирование российского посольства в Вашингтоне, двух федеральных консульств в Вашингтоне и Хьюстоне, они необходимы, равно как и деятельность американского дипломатического представительства в Москве», — подчеркнул посол.

6 июня посол США в России Джон Салливан в интервью ТАСС сказал, что вероятность закрытия посольств есть. Он также указал, что заявления о возможном разрыве отношений в основном делают лица из российского правительства, в том числе замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев. Последний говорил о необходимости закрыть посольства на амбарные замки, рассматривать друг друга через оружейную оптику. Салливан выразил надежду, что такие заявления можно считать «риторическим перегибом».

Американский посол подчеркнул, что его страна не заинтересована в разрыве отношений. «Не думаю, что в правительстве США вам удастся найти хоть кого-нибудь, кто бы считал, что мы должны закрыть посольства», — сказал он и подчеркнул, что единственной причиной для этого могла бы стать угроза жизни сотрудников.

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Салливан также посчитал, что США и Россия никогда «не разойдутся совсем», не смогут перестать говорить друг с другом, несмотря на разногласия.