Посол Евросоюза в России покинул свой пост

Ставший послом Евросоюза в 2017-м году Маркус Эдерер покинул свой пост с 1 сентября. По его словам, эти пять лет были сложными, но он сделал все, что мог, чтобы стабилизировать отношения Москвы и Брюсселя

Маркус Эдерер, бывший послом Евросоюза в России, покинул свой пост 1 сентября. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVi, которое было записано 31 августа.

«Сегодня еще пока мой последний день в должности посла Евросоюза. <...> Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог», — сказал он.

По его словам, отношения Москвы и Брюсселя развивались в негативном ключе еще с 2014-го года, а военная операция на Украине «стерла фактически все, что можно назвать отношениями между Евросоюзом и Россией». Эдерер добавил, что пять лет его работы в России были сложными, но он пытался справиться с задачей стабилизировать сложные отношения.

Эдерер счел, что россияне находятся «в состоянии отрицания» относительно проведения военной операции на Украине. «Они не хотят знать, что происходит, и они не хотят занимать позицию, потому что некоторые, например, отцы семейств, могут подумать: если я займу позицию, критическую позицию, а ты даже не можешь это назвать, ты не можешь критиковать, ты можешь оказаться в тюрьме, и что насчет моей семьи, что насчет меня самого?», — указал он.

Дипломат отметил, что несмотря на то, что сотрудничество между европейскими и российскими университетами было остановлено, краткосрочные стипендии для студентов продолжают действовать, как и программы совместной магистратуры.

В том же интервью Эдерер оценил запрет на выдачу виз россиянам как неэффективную меру. По его мнению, это бы только укрепило власть Кремля, отрезав россиян от информации из ЕС.