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Посол Евросоюза в России покинул свой пост

Ставший послом Евросоюза в 2017-м году Маркус Эдерер покинул свой пост с 1 сентября. По его словам, эти пять лет были сложными, но он сделал все, что мог, чтобы стабилизировать отношения Москвы и Брюсселя

Маркус Эдерер, бывший послом Евросоюза в России, покинул свой пост 1 сентября. Об этом он сообщил в интервью телеканалу RTVi, которое было записано 31 августа.

«Сегодня еще пока мой последний день в должности посла Евросоюза. <...> Я покидаю свой пост со спокойной душой. Думаю, я сделал то, что я мог», — сказал он.

По его словам, отношения Москвы и Брюсселя развивались в негативном ключе еще с 2014-го года, а военная операция на Украине «стерла фактически все, что можно назвать отношениями между Евросоюзом и Россией». Эдерер добавил, что пять лет его работы в России были сложными, но он пытался справиться с задачей стабилизировать сложные отношения.

Посол ЕС назвал неэффективным запрет выдачи россиянам виз
Политика
Маркус Эдерер

Эдерер счел, что россияне находятся «в состоянии отрицания» относительно проведения военной операции на Украине. «Они не хотят знать, что происходит, и они не хотят занимать позицию, потому что некоторые, например, отцы семейств, могут подумать: если я займу позицию, критическую позицию, а ты даже не можешь это назвать, ты не можешь критиковать, ты можешь оказаться в тюрьме, и что насчет моей семьи, что насчет меня самого?», — указал он.

Дипломат отметил, что несмотря на то, что сотрудничество между европейскими и российскими университетами было остановлено, краткосрочные стипендии для студентов продолжают действовать, как и программы совместной магистратуры.

В том же интервью Эдерер оценил запрет на выдачу виз россиянам как неэффективную меру. По его мнению, это бы только укрепило власть Кремля, отрезав россиян от информации из ЕС.

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