Посол США не исключил закрытия посольств в Москве и Вашингтоне

Вероятность того, что Россия и США закроют посольства в столицах друг друга существует, но это было бы большой ошибкой. Вашингтон не хочет идти на этот шаг, заверил посол. Ранее он утверждал, что сигналы о разрыве посылает Россия

США могут закрыть свое посольство в Москве, а Россия — в Вашингтоне, заявил посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан в интервью ТАСС.

«Могут, есть такая вероятность. <...> Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

По его словам, Вашингтон не хочет идти на такой шаг, а в американской администрации вряд ли есть те, кто хотел бы закрытия посольств.

«Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — добавил посол.

Ранее в этом же интервью посол назвал сохранение посольств частью необходимого минимума для поддержания двусторонних контактов. При этом он исключил полный разрыв связи Москвы с Вашингтоном, так как российские и американские представители регулярно встречаются в Совете Безопасности ООН, где сидят рядом друг с другом.

Посол уже не раз заявлял, что знаки, «свидетельствующие о том, что дипломатические отношения могут быть прекращены», исходили от российских властей. В частности, он приводил в пример слова замсекретаря Совета безопасности Дмитрия Медведева, который 26 февраля заявил, что «дипотношения [со странами, которые ввели санкции] в принципе не особо нужны» и «пора закрывать посольства на амбарные замки».

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В марте Салливана вызвали в МИД России после слов американского президента Джо Байдена о российском коллеге Владимире Путине. Глава США назвал президента России «военным преступником», а позднее — «смертоносным диктатором» и «чистейшим бандитом». В МИДе в ответ отметили, что подобные «заявления американского президента, недостойные государственного деятеля столь высокого ранга, ставят российско-американские отношения на грань разрыва».

В конце мая министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна «серьезно подумает», прежде чем восстанавливать отношения с Западом даже, если он предложит это сам.