Песков заявил о пребывании России и США «в горячей точке противостояния»

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Москва и Вашингтон в данный момент находятся в горячей точке противостояния, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «РИА Новости».

«Сейчас мы находимся в весьма и весьма горячей точке противостояния», — сказал представитель Кремля.

До этого Песков говорил, что отношения России и США находятся в нулевой точке, а диалог между странами отсутствует. Оценивая итоги саммита в прошлом году в Женеве, пресс-секретарь заявил, что они обесценены.

16 июня в Женеве состоялась первая встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Лидеры объявили о начале «комплексного двустороннего диалога» относительно стратегической стабильности в мире и договорились начать разбирать «множество завалов» в отношениях между странами. В Госдепартаменте США отметили три главные сферы сотрудничества Москвы и Вашингтона: стратегическая стабильность, кибербезопасность и гуманитарное взаимодействие в Афганистане и Сирии.

Отношения России со странами Запада, в том числе с США, резко ухудшились после начала военной операции на Украине 24 февраля. Путин объяснял, что Москва пошла на такой шаг, чтобы защитить население Донбасса от «геноцида», добиться «денацификации и демилитаризации» Украины. Тогда США и другие западные государства ввели против Москвы несколько пакетов санкций.

6 июня американский посол в России Джон Салливан заявил, что Вашингтон и Москва не могут полностью разорвать дипломатические отношения, так как должны поддерживать двусторонние контакты. Позднее российский посол в США Анатолий Антонов сказал, что из-за действий Вашингтона двусторонний политический диалог «зашел в тупик», а предпосылок выправления отношений на сегодняшний день нет.