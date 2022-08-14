Захарова назвала условие разрыва дипотношений с США

Захарова: США могут забыть об отношениях с Россией в случае объявления спонсором террора

Мария Захарова (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В случае объявления России страной-спонсором терроризма Москва разорвет все дипломатические отношения с США. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова сообщила, что Москва дала четкие разъяснения о последствиях возможного включения России в список стран — спонсоров терроризма со стороны США. «Мы об этом говорили — и не только устно, но еще и письменно комментарии эти размещали, и даже переводили на английский язык. Поэтому здесь уже, конечно, вопрос к уровню тех людей, с которыми мы имеем дело. Но все неоднократно было заявлено», — сказала она.

В конце июля сенат США принял резолюцию с призывом к госсекретарю Энтони Блинкену признать Россию «страной — спонсором терроризма». Позднее издание Politico сообщило, что конгрессмены от Демократической и Республиканской партий собираются внести в палату представителей соответствующий законопроект. Они рассчитывают, что конгресс может присвоить Москве такой статус в обход Госдепартамента.

При этом Блинкен говорил, что принятые против России санкции уже имеют те же последствия, которые повлекло бы признание ее страной — спонсором терроризма.

Сейчас в список спонсоров терроризма в США включены четыре страны — Иран, КНДР, Куба и Сирия. Велючение в перечень означает строгие ограничения на взаимодействия с этим государством, запрет на экспорт оборонных товаров, контроль за экспортом продукции двойного назначения, финансовые и иные ограничения — эти меры входят в перечень антироссийских санкций. Кроме того, предусматриваются санкции против других государств, которые сохраняют торговые отношения со спонсором терроризма.

В Белом доме заявили, что изучают возможность причисления России к «странам — спонсорам терроризма». В начале августа сенаторы от демократов и республиканцев Ричард Блюменталь и Линдси Грэм призвали признать Россию таковой независимо от наличия или отсутствия поддержки президента Джо Байдена.

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Директор департамента Северной Америки российского МИД Александр Дарчиев в интервью ТАСС заявил, что признание России «спонсором терроризма» станет точкой невозврата. По его словам, в таком случае Москва понизит уровень дипотношений с Вашингтоном или вовсе разорвет дипломатические отношения.

Пока единственными странами, в которых Россию признали спонсором терорризма, являются Литва и Латвия.