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В Польше пообещали не нарушать территориальную целостность Белоруссии

Польша не намерена нарушать территориальную целостность Белоруссии. Об этом заявил глава кабинета президента республики Кшиштоф Щерский, передает Польское агентство печати.

«Нас печалит и удивляет то, что в пропаганде белорусских властей появляются предположения о том, что Польша якобы намеревалась нарушить территориальную целостность этого государства. У Польши таких намерений не было и нет», — сказал Щерский.

По его словам, Польша всегда отстаивает верховенство международного права в отношениях между государствами, а фундамент этого закона — принцип суверенитета и территориальной целостности государств.

Щерский добавил, что президенты Вишеградской группы (Венгрии, Польши, Словакии и Чехии) призывают другие государства не ущемлять суверенитет Белоруссии.

Лукашенко заявил о «шевелении» войск НАТО у границ Белоруссии
Политика
Александр Лукашенко (слева)

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о «серьезном шевелении войск НАТО» на территории Польши и Литвы в непосредственной близости от границ страны. Также он говорил, что Белоруссия находится в опасности из-за планов Запада захватить Гродненскую область. По его словам, инициатива исходит от США, «европейцы подыгрывают», а под Варшавой создан специальный центр.

При этом 21 августа в польском МИДе заявили, что считают необходимым избежать вмешательства во внутренние дела Белоруссии со стороны других государств. В Варшаве отметили, что позицию о недопустимости интервенции в республику разделяет весь Евросоюз.

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С 9 августа, после завершения выборов президента, в Белоруссии проходят акции протеста. По данным ЦИК, Лукашенко победил, набрав более 80% голосов, его основная соперница Светлана Тихановская получила около 10%. В штабе Тихановской не согласны с официальными результатами и указывают на многочисленные фальсификации.

По словам Лукашенко, события развиваются по сценарию «цветной революции». Президент обвиняет страны Запада в поддержке и организации протестов.

Теги: Польша, Белоруссия
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