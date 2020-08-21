Лукашенко заявил о попытке Запада «отсечь Гродно» от Белоруссии

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Белоруссия в опасности из-за планов Запада захватить Гродненскую область, заявил президент Александр Лукашенко, передает «Белта».

По его словам, инициатива исходит от США, а «европейцы подыгрывают». «Создан специальный центр под Варшавой. Мы контролируем, знаем, чем он занимается. Начали лязгать гусеницами. Понимаете, когда неспокойно рядом и танки начинают передвигаться и самолеты летать, это неслучайно», — пояснил глава государства.

Лукашенко отметил, что другие страны извне уже начали давить на Белоруссию силой оружия. В связи с этим он перебросил больше количество военных на запад страны, под Гродно.

«Потому что они поставили цель прежде всего эту территорию отсечь — гродненскую. Уже польские флаги вывесили недавно, <...> Сейчас Отечество в опасности. Мы не можем шутить. Тем более это не слабые войска — НАТО. Поэтому я предупредил Президента России о ситуации, которая складывается в Беларуси. У нас полное взаимопонимание, у нас есть договор соответствующий в рамках ОДКБ и Союзного государства», -= сказал Лукашенко.

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