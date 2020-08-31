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Протесты в Белоруссии ,  
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Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

Кроме президента Белоруссии в список людей, въезд которым в эти страны запрещен, попали еще 29 высокопоставленных граждан страны, включая сына президента Виктора
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: Николой Петров / /BelTA Pool Photo via AP)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. Такие же решения приняли внешнеполитические ведомства Эстонии и Литвы.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД Латвии, названы причины введения санкций и перечислены фамилии их фигурантов.

«Лицам, включенным в этот список, не разрешается въезжать в Латвию, и этот запрет действует в течение неопределенного периода времени. <...> Эти лица своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов gрезидента Беларуссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов», — говорится в сообщении.

Эстония первой ввела санкции за события в Белоруссии
Политика
Фото: Миша Фридман / Getty Images

В список попали руководители администрации президента Белоруссии, Центральной избирательной комиссии, министерства внутренних дел и министерства юстиции, генеральной прокуратуры, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, Комитета государственного контроля и Исполнительного комитет города Минска.

Вторым номеров в списке, после президента Белоруссии, назван его старший сын Виктор Лукашенко, который занимает пост помощника президента по национальной безопасности и является членом Совета безопасности Белоруссии, а также первым вице-президентом Национального олимпийского комитета страны.

«Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов, преследование журналистов и активистов в Белоруссии. <...> Мы призываем Европейский cоюз незамедлительно приступить к принятию аналогичных решений», — заявил Ринкевич.

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Правительство Эстонии на заседании 27 августа решило ввести санкции в отношении лиц, которые будут признаны причастными к фальсификации выборов, а также в применении насилия к протестующим и нарушении прав человека. «Цель введенных Эстонией фокусных санкций — осудить фальсификацию результатов выборов и насилие против мирных демонстрантов и обеспечить, чтобы ответственные за это лица не могли въехать в Эстонию», — заявил тогда премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Однако конкретные фамилии власти страны пообещали назвать позже.

ЕС обещал как можно скорее представить санкционный список по Белоруссии
Политика
Фото: Сергей Гриц / AP

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель 28 августа заявил, что Евросоюз рассчитывает как можно скорее ввести санкции в отношении высокопоставленных граждан Белоруссии из-за выборов в республике, однако окончательный список лиц, которые попадают под ограничения, пока не утвержден. Боррель не стал называть точное количество людей, в отношении которых будут введены санкции, а также их имена, сославшись на конфиденциальность информации. По его словам, 11 стран — членов ЕС обратились в Брюссель с просьбой введения санкций по ускоренной процедуре.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, победил действующий президент Александр Лукашенко. Штаб главного оппозиционного кандидата Светланы Тихановской результаты выборов не признали и заявил, что она набрала от 70 до 80 процентов голосов. Сразу же после выборов начались акции протеста, для подавления которых власти применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и спецтехнику. Кроме того, в первые дни подавления протестов белорусские силовики активно применяли физическое насилие как против демонстрантов, так и против случайных людей.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: Александр Лукашенко, МИД, Латвия, персона нон грата
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