Латвия, Эстония и Литва объявили Лукашенко персоной нон грата

Кроме президента Белоруссии в список людей, въезд которым в эти страны запрещен, попали еще 29 высокопоставленных граждан страны, включая сына президента Виктора

Александр Лукашенко (Фото: Николой Петров / /BelTA Pool Photo via AP)

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевич внес в список людей, въезд которым в страну запрещен, президента Белоруссии Александра Лукашенко и еще 29 высокопоставленных граждан Белоруссии. Такие же решения приняли внешнеполитические ведомства Эстонии и Литвы.

В сообщении, опубликованном на сайте МИД Латвии, названы причины введения санкций и перечислены фамилии их фигурантов.

«Лицам, включенным в этот список, не разрешается въезжать в Латвию, и этот запрет действует в течение неопределенного периода времени. <...> Эти лица своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов gрезидента Беларуссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов», — говорится в сообщении.

В список попали руководители администрации президента Белоруссии, Центральной избирательной комиссии, министерства внутренних дел и министерства юстиции, генеральной прокуратуры, Комитета государственной безопасности, Следственного комитета, Совета безопасности, Комитета государственного контроля и Исполнительного комитет города Минска.