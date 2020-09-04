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Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

Персональные санкции против белорусского президента, по мнению Германии и Франции, приведут к дипломатическим сложностям. За введение санкций против Лукашенко выступают страны Балтии и Польша
Фото: Максим Гучек / БелТа / ТАСС
Фото: Максим Гучек / БелТа / ТАСС

Евросоюз не будет накладывать персональные санкции на белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленный канадский источник сообщало, что США, ЕС и Канада обсуждают введение санкций против Минска из-за спорных итогов президентских выборов и действий силовиков при разгоне протестов.

По данным немецкого издания, против появления Лукашенко в санкционном списке выступили представители Германии, Франции и Италии. Берлин и Париж считают, что санкции усложнили бы коммуникации с Минском.

Reuters сообщил об обсуждении США, ЕС и Канадой санкций против Минска
Политика
Фото: Василий Федосенко / Reuters

Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС пишет, что санкционный список будет опубликован на следующей неделе или чуть позже. При этом собеседник газеты не исключил, что после публикации список может дополняться.

В конце августа санкции против Лукашенко ввели Литва, Латвия и Эстония. Белорусский лидер и еще 29 высокопоставленных граждан республики объявили персонами нон грата и запретили въезд в страны Балтии.

Белоруссия утвердила асимметричные санкции против балтийских стран
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Владимир Макей

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В Минске посчитали, что Вильнюс, Рига и Таллин приняли такое решение под влиянием других европейских государств. Лукашенко охарактеризовал санкции против него словами «вякнули из-под забора».

Позже глава белорусского МИДа Владимир Макей заявил, что Минск ввел ассиметричные санкции против стран Балтии. При этом он не уточнил, кто именно попал в санкционные списки, сказав лишь, что туда вошли те, кто делал неприемлемые заявления и «рьяно вмешивался» во внутренние дела страны.

Автор: Михаил Котляр
Теги: Александр Лукашенко, санкции, Германия
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