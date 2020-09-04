Welt узнала об отказе ЕС вводить санкции против Лукашенко

Персональные санкции против белорусского президента, по мнению Германии и Франции, приведут к дипломатическим сложностям. За введение санкций против Лукашенко выступают страны Балтии и Польша

Фото: Максим Гучек / БелТа / ТАСС

Евросоюз не будет накладывать персональные санкции на белорусского президента Александра Лукашенко. Об этом сообщает немецкая газета Welt.

Ранее Reuters со ссылкой на осведомленный канадский источник сообщало, что США, ЕС и Канада обсуждают введение санкций против Минска из-за спорных итогов президентских выборов и действий силовиков при разгоне протестов.

По данным немецкого издания, против появления Лукашенко в санкционном списке выступили представители Германии, Франции и Италии. Берлин и Париж считают, что санкции усложнили бы коммуникации с Минском.

Welt со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС пишет, что санкционный список будет опубликован на следующей неделе или чуть позже. При этом собеседник газеты не исключил, что после публикации список может дополняться.