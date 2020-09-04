НАТО потребовало от России раскрыть программу производства «Новичка»

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Страны НАТО по итогам встречи по ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным призвали Россию раскрыть программу работы над «Новичком» Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом на пресс-конференции сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, трансляция мероприятия шла в его Twitter.

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Германия сообщила союзникам о результатах исследования в спецлаборатории, рассказал Столтенберг. По словам генсека НАТО, они доказывают, что Навального отравили с использованием нервно-паралитического вещества семейства «Новичок».

Столтенберг также призвал Россию к сотрудничеству с ОЗХО и международным расследованием произошедшего с политиком.