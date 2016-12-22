Саратовская лаборатория из статьи Times о создании «Новичка». Фотогалерея

По информации британской разведки, нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым, как уверены в Лондоне, были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производилось в России на военной исследовательской базе в закрытом городе Шиханы под Саратовом. Об этом стало известно газете The Times. Российские эксперты, в частности занимавший должность инспектора ООН в Ираке Антон Уткин, а также бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, ранее усомнились в возможности за несколько дней определить, где было произведено отравившее Скрипалей вещество.