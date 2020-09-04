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ЕС посоветовал России сотрудничать с ОЗХО из-за отравления Навального

Евросоюз призвал Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для международного расследования отравления политика Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на сайте Европейского совета.

«Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследовать это преступление в полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности. Безнаказанность не должна и не будет допускаться», — сказано в сообщении.

Боррель добавил, что использование химического оружие неприемлемо ни при каких обстоятельствах, является серьезным нарушением международного права и международных стандартов в области прав человека.

В сообщении сказано, что Евросоюз в ответ на отравление Навального оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе вводить санкции.

Команда Навального опубликовала снятое им перед отравлением расследование
Политика
Алексей Навальный

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо на борту самолета во время перелета из Томска в Москву 20 августа. Пилоты экстренно посадили транспорт в Омске, где политика доставили в местную больницу. Там он впал в кому, спустя два дня его перевезли в Берлин для лечения в клинике «Шарите».

2 сентября правительство Германии официально заявило, что в организме Навального были найдены следы яда из группы «Новичок». Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что отравление является попыткой заставить политика замолчать .

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На следующий день специалисты НИИ им. Н.В.Склифосовского, которые тоже проводили исследование анализов Навального, заявили, что в его организме не было ядовитых веществ.

В МИД России подчеркнули, что у Берлина недостаточно информации о диагнозе Навального, а также призвали партнеров к полноценному сотрудничеству.

Теги: Алексей Навальный, Евросоюз, отравление
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