ЕС посоветовал России сотрудничать с ОЗХО из-за отравления Навального

Евросоюз призвал Россию сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для международного расследования отравления политика Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на сайте Европейского совета.

«Российское правительство должно сделать все возможное, чтобы расследовать это преступление в полной прозрачности и привлечь виновных к ответственности. Безнаказанность не должна и не будет допускаться», — сказано в сообщении.

Боррель добавил, что использование химического оружие неприемлемо ни при каких обстоятельствах, является серьезным нарушением международного права и международных стандартов в области прав человека.

В сообщении сказано, что Евросоюз в ответ на отравление Навального оставляет за собой право принимать соответствующие меры, в том числе вводить санкции.